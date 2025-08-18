Tecnologia

10 frases de Stephen Hawking que explicam o universo e a condição humana

Mesmo diante de uma doença degenerativa, físico britânico inspirou gerações com ideias sobre o universo e alertas sobre os rumos da humanidade

Stephen Hawking: conheça frases memoráveis do físico (Liang Zhen / Colaborador/Getty Images)

Stephen Hawking: conheça frases memoráveis do físico (Liang Zhen / Colaborador/Getty Images)

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 09h39.

Stephen Hawking, um dos mais influentes físicos teóricos do século XX, transformou a maneira como entendemos o universo ao investigar buracos negros, gravidade e o próprio conceito de tempo. Conhecido por popularizar a ciência sem diluir sua complexidade, ele também se destacou pela capacidade de traduzir fenômenos cósmicos em reflexões acessíveis — e profundamente humanas.

A trajetória do cientista britânico foi marcada por um diagnóstico precoce de esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa que limitou seus movimentos. Ainda assim, Hawking usou essas restrições como impulso intelectual para expandir fronteiras científicas e filosóficas. Sua produção acadêmica e suas frases emblemáticas continuam sendo fonte de inspiração para pesquisadores e curiosos em todo o mundo.

Entre suas falas mais marcantes, uma frase resume o elo entre o universo e a vida cotidiana: "O universo não seria muito, se não fosse o lar das pessoas que você ama." A citação revela como Hawking buscava integrar ciência e experiência humana, reforçando que o valor do cosmos está também nas relações que construímos.

Além de decifrar os mistérios do espaço, Hawking também se preocupava com o futuro da humanidade na Terra. “Agressão, por parte dos humanos, pode destruí-los”, alertou em uma de suas entrevistas. Para ele, o progresso científico precisaria ser acompanhado de maturidade ética, sob o risco de autodestruição.

Frases de Hawking que ampliam a visão sobre o universo e a vida

A seguir, uma seleção das frases mais conhecidas de Stephen Hawking, que sintetizam seu pensamento:

  • "O sentido da vida é o que você quiser que ele seja. Nós somos o universo contemplando a si mesmo."

  • "Não importa quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você pode fazer, e triunfar. Enquanto há vida, há esperança."

  • "Meu objetivo é simples. É uma compreensão completa do Universo, do porquê ele é como é e por que ele existe."

  • "A inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança."

  • "Lembre-se de olhar para cima, para as estrelas, e não para baixo, para os seus pés."

  • "O trabalho dá sentido e propósito, e a vida é vazia sem isso."

  • "A vida seria trágica se não fosse engraçada."

  • "Uma das regras básicas do universo é que nada é perfeito. Sem imperfeição, nem você nem eu existiríamos."

  • "Apesar de eu não poder me movimentar e ter que falar através de um computador, em minha mente sou livre."

  • "Nós somos apenas uma espécie avançada de macacos em um planeta pequeno de uma estrela mediana. Mas nós conseguimos entender o Universo. Isso nos torna muito especiais."

