Vitreo lança fundo de ações de empresas de games

A gestora Vitreo lançou, nesta semana, um fundo de ações que investe em empresas do mercado de games. No produto, os investidores contam com exposição a papéis de companhias como Sony, Nintendo, Nvidia, Ubisoft e Sea.

Denominado de Vitreo Tech Games FIA BDR Nível I, o fundo tem aplicação mínima de 5 mil reais, taxa de administração de 0,9% ao ano e não cobra taxa de performance.

“Estamos falando de um setor que nos últimos dez anos cresce, em média, 10% ao ano, e que tem empresas como a Sea que cresceu 320% neste ano. Para se ter uma ideia, o GTA 5 sozinho faturou mais do que toda a indústria fonográfica em 2013. Faz mais de 10 anos que a indústria de games fatura mais que Hollywood”, afirma George Wachsmann, sócio e chefe de gestão da Vitreo.

O lançamento do Tech Games faz parte da estratégia da casa de desenvolver fundos setoriais e completa a família de fundos que investem em empresas de tecnologia (Tech Select, Tech Brasil e Tech Asia).

Além desses, no portfólio da casa, ainda constam produtos que investem em empresas do setor de cannabis, além de fundos de cripto, ouro, prata e W-ESG.