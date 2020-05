Vencimento de boletos é mantido nos feriados antecipados em São Paulo

A antecipação de feriados na capital paulista não prorroga as datas de vencimento do pagamento de boletos. Para aumentar o isolamento social, a prefeitura de São Paulo antecipou para ontem (20) o feriado de Corpus Christi e, para hoje (21), o do Dia da Consciência Negra. Amanhã (22) é considerado ponto facultativo.

A Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, esclareceu que os feriados municipais antecipados não impactaram na abertura dos bancos, que têm funcionamento normal durante o período.

Além disso, a prorrogação de vencimento de boletos, informou a secretaria, é aplicada apenas em feriados nacionais.

A secretaria destacou ainda as facilidades de pagamento por meio de aplicativos de celular.