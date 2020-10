Veja quem recebe o auxílio de R$ 600 ou R$ 300 nesta terça-feira 

Cerca de 4 milhões de beneficiários do auxílio emergencial nascidos em outubro podem sacar o dinheiro a partir desta nesta terça-feira, 20. A Caixa afirmou que foram creditados 2,6 bilhões de reais para esse público no Ciclo 2 de pagamentos.

Na próxima quinta-feira, 22, é a vez dos beneficiários nascidos em novembro sacarem o dinheiro do benefício. Já dia 27 de outubro são para os nascidos em dezembro. Veja calendário abaixo:

Para realizar o saque é preciso fazer o login no App CAIXA Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da Caixa, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.

Os saques em dinheiro podem ser feitos nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou mesmo nas agências. O banco reforça que não é preciso madrugar nas filas à espera de atendimento. Todas as pessoas que comparecerem, de segunda a sexta, das 8h às 13h, serão atendidas no mesmo dia.

Bolsa Família

Nesta terça-feira, a Caixa também realiza o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial extensão para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com final de NIS número 2.

Para o pagamento do auxílio emergencial extensão, os beneficiários do Bolsa Família tiveram a avaliação de elegibilidade realizada pelo Ministério da Cidadania e recebem o valor do Programa Bolsa Família complementado pela extensão do auxílio de 300 reais ou 600 reais, no caso de mulher provedora de família monoparental. Se o valor do Bolsa Família for igual ou maior que R$ 300 ou R$ 600, o beneficiário receberá o valor do Bolsa Família, sempre privilegiando o benefício de maior valor.