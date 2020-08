Veja quem recebe o auxílio emergencial nesta quinta-feira

A Caixa libera nesta quinta-feira, 27, saques e transferências da 1ª, 2º, 3º e 4ª parcela do auxílio emergencial para beneficiários nascidos em julho que receberam a primeira parcela em abril; maio e junho ou solicitaram o auxílio entre 17 de junho e 4 de julho.

A Caixa tem disponibilizado o auxílio em uma poupança digital, acessível pelo aplicativo Caixa Tem. Pelo aplicativo é possível fazer compras online em estabelecimentos autorizados e pagar boletos. O crédito na poupança social para os beneficiários nascidos em maio foi feito no dia 5 deste mês.

O saque em dinheiro do benefício, em uma agência do banco, é autorizado conforme calendário definido pelo governo, considerando o mês de nascimento do beneficiário.

As transferências para outros bancos ou para contas na própria Caixa seguem o mesmo calendário de saque. Nesse caso, os recursos são transferidos automaticamente para as contas indicadas pelo beneficiário.

Veja abaixo os calendários do auxílio emergencial:

Beneficiários do Bolsa Família

Se você é beneficiário do Programa Bolsa Família e tiver direito ao Auxílio Emergencial, o saque seguirá o mesmo calendário de pagamentos do Programa Bolsa Família, conforme o final de seu NIS.

Consulte o calendário do Programa Bolsa Família

Beneficiários que receberam a primeira parcela em abril de 2020

Para os beneficiários que receberam a primeira parcela do Auxílio Emergencial em abril de 2020, o crédito e o saque das demais parcelas serão disponibilizados nos seguintes cliclos de pagamento:

Ciclo 1: crédito e saque da 4ª parcela

Ciclo 2: crédito e saque da 5ª parcela

Confira, abaixo, o calendário completo:

​Nascidos em: ​Crédito em Poupança Social Digital ​Saque em dinheiro ​Janeiro ​ ​4ª Parcela: 22/07/2020 ​ 4ª Parcela: 25/07/2020

​5ª Parcela: 28/08/2020 ​ ​5ª Parcela: 19/09/2020

​Fevereiro ​ ​ 4ª Parcela: 24/07/2020

​ 4ª Parcela: 01/08/2020

​ ​5ª Parcela: 02/09/2020

​ ​5ª Parcela: 22/09/2020

​Março ​ ​ 4ª Parcela: 29/07/2020

​ 4ª Parcela: 01/08/2020

​ ​5ª Parcela: 04/09/2020

​ ​5ª Parcela: 29/09/2020

​Abril ​ ​ 4ª Parcela: 31/07/2020

​ 4ª Parcela: 08/08/2020

​ ​5ª Parcela: 09/09/2020

​ ​5ª Parcela: 01/10/2020

​Maio ​ ​ 4ª Parcela: 05/08/2020

​ 4ª Parcela: 13/08/2020

​ ​5ª Parcela: 11/09/2020

​ ​5ª Parcela: 03/10/2020

​Junho ​ ​ 4ª Parcela: 07/08/2020

​ 4ª Parcela: 22/08/2020

​ ​5ª Parcela: 16/09/2020

​ ​5ª Parcela: 06/10/2020

​Julho ​ ​ 4ª Parcela: 12/08/2020

​ 4ª Parcela: 27/08/2020

​ ​5ª Parcela: 18/09/2020

​ ​5ª Parcela: 08/10/2020

​Agosto ​ ​ 4ª Parcela: 14/08/2020

​ 4ª Parcela: 01/09/2020

​ ​5ª Parcela: 23/09/2020

​ ​5ª Parcela: 13/10/2020

​Setembro ​ ​ 4ª Parcela: 17/08/2020

​ 4ª Parcela: 05/09/2020

​ ​5ª Parcela: 25/09/2020

​ ​5ª Parcela: 15/10/2020

​Outubro ​ ​ 4ª Parcela: 19/08/2020

​ 4ª Parcela: 12/09/2020

​ ​5ª Parcela: 28/09/2020

​ ​5ª Parcela: 20/10/2020

​Novembro ​ ​ 4ª Parcela: 21/08/2020

​ 4ª Parcela: 12/09/2020 ​ ​5ª Parcela: 28/09/2020 ​ ​5ª Parcela: 22/10/2020

​Dezembro ​ ​ 4ª Parcela: 26/08/2020

​ 4ª Parcela: 17/09/2020

​ ​5ª Parcela: 30/09/2020

​ ​5ª Parcela: 27/10/2020

Beneficiários que receberam a primeira parcela em maio de 2020

Para os beneficiários que receberam a primeira parcela do Auxílio Emergencial em maio de 2020, o crédito e o saque das demais parcelas serão disponibilizados nos seguintes cliclos de pagamento:

Ciclo 1: crédito e saque da 3ª parcela

Ciclo 2: crédito e saque da 4ª parcela

Ciclo 3: crédito e saque da 5ª parcela

Confira, abaixo, o calendário completo:

Nascidos em: ​Crédito em Poupança Social Digital ​Saque em dinheiro ​Janeiro ​ ​3ª Parcela: 22/07/2020 ​ 3ª Parcela: 25/07/2020

​4ª Parcela: 28/08/2020 ​ ​4ª Parcela: 19/09/2020

​5ª Parcela: 09/10/2020 ​5ª Parcela: 29/10/2020 ​Fevereiro ​ ​ 3ª Parcela: 24/07/2020

​ 3ª Parcela: 01/08/2020

​ ​4ª Parcela: 02/09/2020

​ ​4ª Parcela: 22/09/2020

5ª Parcela: 09/10/2020​ ​5ª Parcela: 29/10/2020 ​Março ​ ​ 3ª Parcela: 29/07/2020

​ 3ª Parcela: 01/08/2020

​ ​4ª Parcela: 04/09/2020

​ ​4ª Parcela: 29/09/2020

5ª Parcela: 16/10/2020​ ​5ª Parcela: 03/11/2020 ​Abril ​ ​ 3ª Parcela: 31/07/2020

​ 3ª Parcela: 08/08/2020

​ ​4ª Parcela: 09/09/2020

​ ​4ª Parcela: 01/10/2020

​5ª Parcela: 16/10/2020 ​5ª Parcela: 03/11/2020 ​Maio ​ ​ 3ª Parcela: 05/08/2020

​ 3ª Parcela: 13/08/2020

​ ​4ª Parcela: 11/09/2020

​ ​4ª Parcela: 03/10/2020

5ª Parcela: 23/10/2020​ ​5ª Parcela: 10/11/2020 ​Junho ​ ​ 3ª Parcela: 07/08/2020

​ 3ª Parcela: 22/08/2020

​ ​4ª Parcela: 16/09/2020

​ ​4ª Parcela: 06/10/2020

5ª Parcela: 23/10/2020​ ​5ª Parcela: 10/11/2020 ​Julho ​ ​ 3ª Parcela: 12/08/2020

​ 3ª Parcela: 27/08/2020

​ ​4ª Parcela: 18/09/2020

​ ​4ª Parcela: 08/10/2020

5​ª Parcela: 30/10/2020 ​5ª Parcela: 12/11/2020 ​Agosto ​ ​ 3ª Parcela: 14/08/2020

​ 3ª Parcela: 01/09/2020

​ ​4ª Parcela: 23/09/2020

​ ​4ª Parcela: 13/10/2020

5ª Parcela: ​30/10/2020 ​5ª Parcela: 12/11/2020 ​Setembro ​ ​ 3ª Parcela: 17/08/2020

​ 3ª Parcela: 05/09/2020

​ ​4ª Parcela: 25/09/2020

​ ​4ª Parcela: 15/10/2020

5ª Parcela; 06/11/2020​ ​5ª Parcela: 17/11/2020 ​Outubro ​ ​ 3ª Parcela: 19/08/2020

​ 3ª Parcela: 12/09/2020

​ ​4ª Parcela: 28/09/2020

​ ​4ª Parcela: 20/10/2020

5ª Parcela: 06/11/2020​ ​5ª Parcela: 17/11/2020 ​Novembro ​ ​ 3ª Parcela: 21/08/2020

​ 3ª Parcela: 12/09/2020 ​ ​4ª Parcela: 28/09/2020 ​ ​4ª Parcela: 22/10/2020

5ª Parcela: 13/11/2020​ ​5ª Parcela: 19/11/2020 ​Dezembro ​ ​ 3ª Parcela: 26/08/2020

​ 3ª Parcela: 17/09/2020

​ ​4ª Parcela: 30/09/2020

​ ​4ª Parcela: 27/10/2020

​ 5ª Parcela: 13/11/2020​ ​5ª Parcela: 19/11/2020

Beneficiários que receberam a primeira parcela em junho de 2020

Para os beneficiários que receberam a primeira parcela do Auxílio Emergencial em junho de 2020, o crédito e o saque das demais parcelas serão disponibilizados nos seguintes cliclos de pagamento:

Ciclo 1: crédito e saque da 2ª parcela

Ciclo 2: crédito e saque da 3ª parcela

Ciclo 3: crédito e saque da 4ª parcela

Ciclo 4: crédito e saque da 5ª parcela

Confira, abaixo, o calendário completo:

Nascidos em: ​Crédito em Poupança Social Digital ​Saque em dinheiro ​Janeiro ​ ​2ª Parcela: 22/07/2020 ​ 2ª Parcela: 25/07/2020

​3ª Parcela: 28/08/2020 ​ ​3ª Parcela: 19/09/2020

​4ª Parcela: 09/10/2020 ​4ª Parcela: 29/10/2020 5ª Parcela: 16/11/2020​ 5ª Parcela: 26/11/2020​ ​Fevereiro ​ ​ 2ª Parcela: 24/07/2020

​ 2ª Parcela: 01/08/2020

​ ​3ª Parcela: 02/09/2020

​ ​3ª Parcela: 22/09/2020

4ª Parcela: 09/10/2020​ ​4ª Parcela: 29/10/2020 5ª Parcela: 16/11/2020​ 5ª Parcela:26/11/2020​ ​Março ​ ​ 2ª Parcela: 29/07/2020

​ 2ª Parcela: 01/08/2020

​ ​3ª Parcela: 04/09/2020

​ ​3ª Parcela: 29/09/2020

4ª Parcela: 16/10/2020​ ​4ª Parcela: 03/11/2020 5ª Parcela: 18/11/2020​ 5ª Parcela: 01/12/2020​ ​Abril ​ ​ 2ª Parcela: 31/07/2020

​ 2ª Parcela: 08/08/2020

​ ​3ª Parcela: 09/09/2020

​ ​3ª Parcela: 01/10/2020

​4ª Parcela: 16/10/2020 ​4ª Parcela: 03/11/2020 5ª Parcela: 18/11/2020​ 5ª Parcela: 01/12/2020​ ​Maio ​ ​ 2ª Parcela: 05/08/2020

​ 2ª Parcela: 13/08/2020

​ ​3ª Parcela: 11/09/2020

​ ​3ª Parcela: 03/10/2020

4ª Parcela: 23/10/2020​ ​4ª Parcela: 10/11/2020 5ª Parcela: 20/11/2020​ 5ª Parcela: 03/12/2020​ ​Junho ​ ​ 2ª Parcela: 07/08/2020

​ 2ª Parcela: 22/08/2020

​ ​3ª Parcela: 16/09/2020

​ ​3ª Parcela: 06/10/2020

4ª Parcela: 23/10/2020​ ​4ª Parcela: 10/11/2020 5ª Parcela: 20/11/2020​ 5ª Parcela: 03/12/2020​ ​Julho ​ ​ 2ª Parcela: 12/08/2020

​ 2ª Parcela: 27/08/2020

​ ​3ª Parcela: 18/09/2020

​ ​3ª Parcela: 08/10/2020

4ª Parcela: 30/10/2020 ​4ª Parcela12/11/2020 5ª Parcela:23/11/2020​ 5ª Parcela:08/12/2020​ ​Agosto ​ ​ 2ª Parcela: 14/08/2020

​ 2ª Parcela: 01/09/2020

​ ​3ª Parcela: 23/09/2020

​ ​3ª Parcela: 13/10/2020

4ª Parcela: ​30/10/2020 ​4ª Parcela: 12/11/2020 5ª Parcela: 23/11/2020​ 5ª Parcela:08/12/2020​ ​Setembro ​ ​ 2ª Parcela: 17/08/2020

​ 2ª Parcela: 05/09/2020

​ ​3ª Parcela: 25/09/2020

​ ​3ª Parcela: 15/10/2020

4ª Parcela; 06/11/2020​ ​4ª Parcela: 17/11/2020 5ª Parcela: 27/11/2020​ 5ª Parcela: 10/12/2020​ ​Outubro ​ ​ 2ª Parcela: 19/08/2020

​ 2ª Parcela: 12/09/2020

​ ​3ª Parcela: 28/09/2020

​ ​3ª Parcela: 20/10/2020

4ª Parcela: 06/11/2020​ ​4ª Parcela: 17/11/2020 5ª Parcela:27/11/2020​ ​5ª Parcela: 10/12/2020 ​Novembro ​ ​ 2ª Parcela: 21/08/2020

​ 2ª Parcela: 12/09/2020 ​ ​3ª Parcela: 28/09/2020 ​ ​3ª Parcela: 22/10/2020

4ª Parcela: 13/11/2020​ ​4ª Parcela: 19/11/2020 5ª Parcela: 30/11/2020​ 5ª Parcela: 15/12/2020​ ​Dezembro ​ ​ 2ª Parcela: 26/08/2020

​ 2ª Parcela: 17/09/2020

​ ​3ª Parcela: 30/09/2020

​ ​3ª Parcela: 27/10/2020

​ 4ª Parcela: 13/11/2020​ ​4ª Parcela: 19/11/2020 5ª Parcela: 30/11/2020​ 5ª Parcela: 15/12/2020​

Beneficiários que se solicitaram o Auxílio entre 17/06 e 04/07/2020

Para os beneficiários que solicitaram o Auxílio Emergencial entre 17/06 e 04/07/2020, o crédito e o saque das demais parcelas serão disponibilizados nos seguintes cliclos de pagamento:

Ciclo 1: crédito e saque da 1ª parcela

Ciclo 2: crédito e saque da 2ª parcela

Ciclo 3: crédito e saque da 3ª parcela

Ciclo 4: crédito e saque da 4ª e da 5ª parcela

Confira, abaixo, o calendário completo: