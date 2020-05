Veja quando será divulgado o pagamento da 3ª parcela dos R$ 600

A Caixa finaliza, nesta sexta-feira, 29, o pagamento do segunda parcela do auxílio emergencial no valor de 600 reais para 51 milhões de inscritos no programa. A previsão é que o calendário da terceira parcela seja divulgado em duas semanas.

Em entrevista coletiva Pedro Guimarães, presidente da Caixa, explicou que quem determina o calendário de pagamento é o Ministério da Cidadania em conjunto com o Dataprev.

“Eles determinam e a Caixa só realiza o pagamento. A ideia é que as pessoas recebam os pagamentos intercalados. Os calendários têm um espaçamento. Ninguém receberá duas parcelas de uma única vez.”

Além do calendário da terceira parcela, a Caixa deverá divulgar o pagamento da segunda parcela para 8,3 milhões de brasileiros. Estes tiveram o pagamento escalonado pela data de aniversário. Nesta sexta-feira, os nascidos em dezembro receberem a primeira parcela.

O presidente da Caixa lembrou ainda que cerca de 10 milhões de inscritos no programa ainda não receberam a primeira parcela do auxílio emergencial. Segundo Guimarães, os dados estão sendo analisados pelo Dataprev. Destes, metade fez o pedido novamente após terem o pagamento negado por inconsistência de dados. A expectativa é que para este lote o calendário também seja divulgado em 15 dias.

EXAME Research — 30 dias grátis da melhor análise de investimentos

Bolsa Família

O calendário do pagamento da terceira parcela para o Bolsa Família já foi divulgado. E assim como os demais, seguirá Número de Identificação Social (NIS).