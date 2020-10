Veja quais carros 0 km tiveram os maiores aumentos de preço em setembro

Setembro foi um mês de aumentos dos preços de carros novos à venda no País, de acordo com a última edição do Monitor de Variação de Preços – Autos da KBB Brasil.

Entre as fabricantes, Fiat e Peugeot (atuais empresas irmãs do grupo Stellantis) foram as marcas que mais tiveram aumentos de preços de carros 0 km no mês passado, com 4,68% e 3,88% de alta, respectivamente.

Das 21 marcas acompanhadas pelo índice, apenas duas tiveram reajustes negativos abaixo desta média de 2019 (Porsche, com -1,18%, e Land Rover, com -0,55%), enquanto outras duas também registraram reduções de preços, porém ainda acima do patamar do ano passado (Kia, com -0,26%, e Nissan, -0,10%).

Entre os modelos, as altas mais expressivas do mês ficaram a cargo de veículos comerciais leves, com aumento de mais de 5% no período analisado.

O maior destaque ficou com a Volkswagen Amarok, com 19,29% de aumento médio em seu preço 0 km, seguido pelos modelos da Fiat Strada, com 13,40%, e Fiorino, 12,69%. Somente um veículo de passeio teve incremento superior a 5% em setembro: o Volkswagen T-Cross, com 9,56%.

No mês de setembro, a média de aumento de preços dos carros 0 km foi de 1,93%, bem maior em comparação com a variação média mensal de -0,27% observada pela categoria ao longo de 2019.

Todas as outras marcas sofreram acréscimos para veículos novos em setembro.

Veja abaixo as maiores altas segundo o índice de preços da KBB:

As fabricantes com os maiores aumentos de preços

Fabricante Variação

Fiat 4,68%

Peugeot 3,88%

Caoa Chery 3,54%

Renault 2,75%

Mercedes-Benz 2,64%

Os 10 modelos 0 km com os maiores aumentos de preço

Modelo Variação

Volkswagen Amarok 19,29%

Fiat Strada 13,40%

Fiat Fiorino 12,69%

Volkswagen T-Cross 9,56%

Fiat Toro 8,16%

Volkswagen Saveiro 6,82%

Toyota Hilux 6,16%

Renault Duster 4,66%

Renault Captur 3,68%

Renault Kwid 2,61%

A KBB Brasil utiliza tecnologias de análise de dados e big data para produzir os levantamentos de precificação de veículos novos e usados. O processamento é realizado por um algoritmo alimentado semanalmente por uma base com mais de 800 mil informações de preços de diferentes fontes do mercado. Além disso, todos os dados são avaliados diariamente por especialistas. Os preços são públicos e podem ser consultados gratuitamente no site.