Veja as dezenas sorteadas no concurso 2.291 da Mega-Sena

O sorteio do concurso 2.291 da Mega-Sena foi realizado na noite desta quarta-feira, 19 no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 12 – 26 – 31 – 36 – 37 – 49.

A quadra sorteou 3.269 apostas vencedoras; cada uma levará R$ 1.278,73. Já a quina teve 37 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 79.084,35.