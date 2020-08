Veja 12 opções de carros seminovos e usados para comprar por R$ 60 mil

A retomada da economia na maior parte do país com a estabilização dos novos casos de covid-19 está favorecendo mais o mercado de carros usados e seminovos do que o de carros zero-quilômetro.

De acordo com a Kelley Blue Book Brasil, empresa especializada em precificação de veículos, as vendas de usados nos últimos oito meses estão 17% abaixo do que o mesmo período de 2019. O número é melhor do que o registado em abril, pico das consequências econômicas da pandemia.

A compra de modelos usados pode compensar, principalmente quando se compara com as opções zero-quilômetro que são o mesmo valor.

A Kelley Blue Book Brasil fez uma lista com 12 modelos usados que custam cerca de 60.000 reais, valor médio de um Fiat Argo na versão Drive 1.3 GSR e de um Chevrolet Onix Plus LT 1.0 manual.

Na lista abaixo, há alternativas seminovas e usadas com ano modelo de 2016 até 2019. Há opções de hatches, sedãs e SUVs, todas com preços anunciados no mercado que giram em torno da referência dos 60.000 reais.

Veja a lista abaixo