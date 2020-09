Vai comprar casa ou apartamento? Imobiliária Lello dá cashback de R$ 5 mil

A Lello, uma das maiores imobiliárias de São Paulo, está oferecendo cashback de até R$ 5.000 para quem comprar uma casa, um apartamento ou uma sala comercial na capital paulista ou na região do Grande ABC até 30 de setembro.

O dinheiro será depositado na conta bancária do comprador assim que o negócio for concluído. “Não se trata de desconto no valor do imóvel, tampouco de voucher, mas de dinheiro de volta , diretamente na conta do cliente, que poderá usá-lo da maneira que melhor lhe convier”, diz Igor Freire, diretor de vendas da Lello Imóveis.

A imobiliária tem na carteira mais de 15.000 imóveis residenciais e comerciais prontos que são elegíveis para a promoção. O cashback varia de acordo com o preço do imóvel: é de R$ 2.000 para uma compra de até R$ 500.000; de R$ 3.000 para compras entre R$ 501.000 e R$ 1 milhão; de R$ 4.000 para compras entre R$ 1.001.000 e R$ 1.500.000; e de R$ 5.000 para compras a partir de R$ 1.501.000.

Além do cashback, a Lello está dando descontos de até 25% em mais de 1.000 imóveis à venda.