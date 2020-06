Uma aposta acerta a Mega-Sena e leva R$ 43 milhões; confira as dezenas

Uma aposta acertou os seis números da Mega-Sena sorteados pela Caixa nesta quarta-feira, 24. A estimativa do prêmio era de R$ 43 milhões.

As dezenas sorteadas no concurso 2.273 foram: 15 16 20 38 40 58.

Além do ganhador do prêmio principal, 48 apostas acertaram os números da quina e vão receber 67.956,15 reais cada uma. Além disso, a quadra também foi sorteada para 3830 apostas, que vão levar 1.216,67 reais cada uma.

O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O próximo concurso (2274) será sorteado no sábado, 27, e tem como estimativa pagar 2,5 milhões de reais a quem acertar os seis números.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país, pela internet e também pelo aplicativo Loterias Caixa, para iPhone. A aposta simples, com seis dezenas, custa 4,50 reais.