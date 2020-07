TikTok também é lugar para aprender sobre dinheiro e investimentos

A rede social TikTok conquistou 800 milhões de usuários em todo o mundo com vídeos curtos de dança ou comédia. Mas influenciadores que falam sobre educação financeira e investimentos também têm encontrado seu lugar na plataforma. São tantos nomes já conhecidos no Instagram e no YouTube como gente nova que parece ter acertado a receita para fazer sucesso na rede.

Um exemplo é o analista financeiro Victor Savioli, de 28 anos. Ex-analista de crédito da gestora do banco de investimentos americano JPMorgan, em dois meses respondendo dúvidas sobre investimentos no TikTok Savioli acumula 70 mil seguidores, mais do que os 20 mil que tem no Instagram.

São 3 mil novos seguidores por dia. “Não tinha ideia do que esperar da rede social. Comecei do zero e me surpreendi”, diz. Savioli tem o Certificado Nacional do Profissional de Investimento (CNPI), concedido pela Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec) após avaliação, e por isso está autorizado pela legislação a indicar aplicações na rede.

No Instagram, Savioli opta por inserir conteúdos mais aprofundados, com gráficos. Já no TikTok, oferece explicações mais básicas para investidores iniciantes. Não poderia ser diferente: o tempo máximo permitido dos vídeos nessa rede é de até 15 segundos. “Há a opção também de fazer vídeos de até um minuto, mas eles não rendem muitas visualizações”, diz o influencer. “Quando o tema é complexo, busco dividir a resposta em partes”.

Um dos diferenciais da plataforma é seu caráter democrático, ressalta o administrador. “Como a rede social mostra o vídeo para todos, não importa o número de seguidores, comecei a ter muito retorno”, diz. Ele também conta que o público na plataforma é mais diversificado do que parece. “Não tem apenas jovens. Como meu conteúdo é mais sério, tem um público na faixa de 30, 40 anos”, afirma.

Perguntas sobre como escolher a corretora e onde aplicar um determinado valor são as mais populares. Pelo perfil sério, de vez em quando Savioli é provocado por usuários da rede. “No começo ficava mais bravo. Aprendi a lidar”, diz.

Conheça abaixo alguns dos influenciadores de finanças que fazem sucesso na rede social:

@victor.savioli

Victor Savioli, influenciador de finanças do TikTok

Seguidores: 70,7 mil

Média de views: 10 mil views

Faz vídeos sérios e padronizados no formato pergunta e resposta e é especializado em investimentos. Profissional certificado, pode indicar aplicações. Oferece também cursos gratuitos e pagos.

@jonataribas

Jonata Ribas, influenciador de finanças do TikTok

Seguidores: 63,2 mil

Média de views: 40/50 mil

Divulga curioridades históricas, como os piores e melhores negócios já feitos, e outras na forma de ranking, como as moedas mais caras do mundo. Outro tema costumeiro na sua timeline são milionários. Também dá dicas de investimento.

@isadoralara.sa

Isadora Lara, influenciadora de finanças do TikTok

Seguidores: 60,2 mil

Média de views: 20 mil

Sempre utilizando um óculos escuros com cifrões, Isadora Lara é uma assessora de investimentos. Seu perfil é focado em dicas sobre aplicações financeiras. Além de apontar por que investir em empresas de saúde, por exemplo, também explica o que são bolhas de mercado e mostra tipos de crédito mais baratos.

@1milhaocom30

1milhaocom30, influenciador de finanças do TikTok

Seguidores: 45,3 mil

Média de views: 50 mil

Educador financeiro e investidor, Lucas Rufino fala sobre investimentos e também dá dicas sobre orçamento pessoal com um tom mais informal.

@cafedoinvestidor

Café do investidor, influenciador de finanças do TikTok

Seguidores: 40,5 mil

Média de views: 70/80 mil views

Com foco em investidores iniciantes, tem vídeos nos quais mostra que é possível investir com pouco. O tom é informal e divertido.

@economemes

Economemes, influenciador de finanças do TikTok

Seguidores: 29,8 mil

Média de views: 20 mil

Com a missão de “descoxinhar” o mercado financeiro, entre seus vídeos mostra a semelhança entre uma pizza e uma aplicação, se é possível investir o dinheiro do auxílio emergencial e também elenca as maiores roubadas nas quais um investidor pode entrar.

Iniciativas da rede

Para ajudar a difundir o tema educação financeira, a TikTok divulgou no mês passado a campanha “Mente Milionária”, uma série de lives com participação de influenciadores que falaram sobre como dar os primeiros passos para se tornar um investidor, aplicar em ações e investir com pouco dinheiro.

A iniciativa superou expectativas e atualmente a hashtag já inclui 1.843 vídeos criados e 21,4 milhões de visualizações. Por conta da campanha, a corretora de valores Rico abriu uma conta na rede social.

A campanha faz parte do projeto “Learn On TikTok”, que tem como objetivo ensinar usuários do aplicativo conhecimentos sobre saúde, empreendedorismo, educação e finanças. O feed do projeto já inclui mais de 10 milhões de vídeos criados e 85 bilhões de visualizações.

“O TikTok não apenas traz alegria e inspira criatividade, mas também oferece oportunidades para a troca de conhecimento. O #EduTok é uma das hashtag mais populares da rede social e incentiva os usuários a criar conteúdo sobre vários temas”, explica Rodrigo Barbosa, gerente de comunidade do TikTok.