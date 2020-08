“The Rock” investe em app de finanças e dá US$ 7 a novo cliente

Dwayne “The Rock” Johnson e sua parceira de negócios Dany Garcia estão investindo no serviço digital de finanças pessoais Acorns – que dará a cada novo usuário um crédito de US$ 7, referência simbólica de quando ele era um atleta em dificuldades e a quantidade de dinheiro que ele tinha no bolso.

Acorns é uma plataforma de microinvestimento com serviços incluindo um que permite aos usuários investir automaticamente o troco. O serviço arredonda suas compras e aplica a diferença em um portfólio diversificado de fundos negociados em bolsa. A empresa tem quase US$ 3 bilhões sob gestão e 8 milhões de pessoas nos Estados Unidos abriram contas.

Anos antes de Johnson se tornar uma das maiores estrelas de cinema do mundo, ele foi cortado da Liga Canadense de Futebol em 1995 e possuía apenas US$ 7. Quando ele e Garcia co-fundaram sua produtora, mais tarde, eles a chamaram de Seven Bucks.

“Especialmente neste ano, muitas pessoas se sentiram como eu quando estava sem emprego com apenas US$ 7 no bolso; ansioso e incerto sobre minha vida e futuro”, disse Johnson em um comunicado à imprensa. “Esses sete dólares representaram um momento decisivo que mudou minha vida.”

Economia sem esforço

O Acorns foi lançado em junho e é voltado para pais que querem economizar para o futuro de seus filhos. Garcia preferiu não falar sobre o tamanho ou a estrutura do investimento que ela e Johnson fizeram na Acorns.

“Poupança e finanças sempre foram inacessíveis e difíceis de entender”, disse Garcia em uma entrevista. “O que a Acorns está fazendo é tornar isso fácil.”

Johnson aparecerá em anúncios da empresa, disse Garcia.

O presidente-executivo da Acorns, Noah Kerner, disse em entrevista que qualquer pessoa que investisse US$ 7 por semana desde o nascimento teria mais de US$ 800.000 ao se aposentar, assumindo uma taxa de retorno anual de 8%.

“Este é o seu ponto de partida. Se você se comprometer com isso e investir US$ 7 por semana, pode realmente significar algo no futuro”, disse ele em entrevista.