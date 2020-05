Fintech oferece consolidação gratuita da carteira de investimento

A fintech SmartBrain passa a oferecer a partir desta terça-feira (19) a consolidação de carteira de investimentos gratuita para pessoas físicas.

O Advisor Basic, nova versão do principal produto de consolidação de investimentos da empresa, tem interface amigável. Na plataforma o investidor pode ter extratos atualizados diariamente de toda a sua carteira de investimentos, em diversas corretoras. “É como se fosse um extrato único, que torna possível saber quais são os melhores e os piores investimentos da carteira. Permite também fazer análises de risco e volatilidade do conjunto de aplicações”, diz Cassio Bariani, CEO e sócio-fundador da SmartBrain.

A plataforma torna mais fácil fazer o rebalanceamento da carteira, necessário quando os ativos têm mudança de preço relevante, como aconteceu na pandemia, completa o executivo. “Verificando risco ele pode optar por alocar mais em fundo do que em outro. Com mais informações e cálculos precisos ele passa a ter postura de um investidor mais profissional, e consegue analisar melhor as alternativas”.

A fintech já oferece também um comparador de fundos e títulos de renda fixa, além de um simulador de investimentos. Para começar a usar o consolidador de investimentos, basta realizar um cadastro com email. Depois, é necessário lançar a aplicação, preenchendo com data da compra do ativo e valor aplicado. “O software faz o cálculo dos dados restantes automaticamente”, diz Bariani.

Plataforma para agentes autônomos

Quem quiser gerenciar mais de uma carteira de investimento precisa assinar a plataforma profissional, que custa R$ 100 mensais (duas carteiras). Quanto maior o número de carteiras, menor é o valor pago por cada uma.

O Advisor Pro tem interface similar à do consolidador para pessoas físicas e é lançado após a empresa uma migração de profissionais para a assessoria independente. “Hoje estimamos que já exista um público de cerca de 20 mil agentes autônomos, consultores, planejadores financeiros e gestores de patrimônio atuando”, destaca Bariani. Até agora a empresa atuava apenas com plataformas para gestoras de patrimônio.

O público-alvo do Advisor Pro também inclui investidores que controlam suas próprias carteiras e as de familiares ou amigos.

Na plataforma profissional, além do controle individualizado de cada carteira, o usuário poderá visualizar a posição consolidada de todos os portfólios dos clientes e funcionalidades que possibilitam análises por ativos, estratégias, níveis de riscos, instituições financeiras, AUM (ativos sob gestão), captação, receitas, entre outras informações.