Site vende mais de 2 mil imóveis com descontos de até 70% neste mês

Até o final do mês interessados em comprar um imóvel para morar ou investir podem escolher mais de 2 mil unidades, entre apartamentos, casas, fazendas e imóveis comerciais em todo o país, com até 70% de desconto. As unidades são vendidas via leilão ou venda direta no site da Resale, outlet de imóveis retomados por bancos.

Os valores das ofertas vão de R$ 10 mil até R$ 48 milhões. Os imóveis estão quitados e não possuem dívidas que ficarão a cargo do comprador. São ativos do estoque de instituições financeiras como Banco do Brasil, EMGEA – gestora de ativos do governo – além do Consórcio Embracon e o banco BTG.

Os imóveis poderão ser comprados nas modalidades de venda direta e também em leilões online, com a participação de seis leiloeiros em todo o Brasil.

Para saber mais sobre os imóveis em oferta durante o mês, basta acessar o site e aplicar os filtros de acordo com o interesse – região, tipo de imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).