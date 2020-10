Site faz venda direta de 400 imóveis com até 70% de desconto

A Emgea (Empresa Gestora de Ativos), estatal criada em 2001 para gerenciar o estoque de ativos estressados da Caixa, realiza a venda direta de cerca de 400 imóveis com até 70% de desconto a partir desta quarta-feira, 29.

São apartamentos, prédios, casas e salas comerciais retomados a partir da recuperação dos créditos adquiridos do banco, distribuídos em todas as regiões do país. Metade dele estão localizados na região Sudeste, 20% no Nordeste, 18% no Sul e 1% na região Norte. Dentre eles, 48% são apartamentos residenciais, 37% são casas, 10% imóveis comerciais e 5% terrenos.

Como aproveitar a retomada para ganhar com imóveis? A EXAME Academy fará de você um especialista no setor. Assine

Os descontos são maiores no caso de imóveis ocupados, que estejam há mais tempo para venda e tenha baixo valor de venda. Em média, os imóveis estão 45% abaixo do valor de mercado. Um apartamento residencial de 2 dormitórios em Salvador, com deságio de 55%, pode ser adquirido por R$ 69,6 mil. Já um apartamento na Praia da Enseada, no Guarujá-SP, com deságio de 12%, sai pelo valor de R$ 1,3 milhão.

A Engea precisou passar a vender os imóveis, que antes cabia à Caixa, em sua nova gestão, como parte do processo para privatizar a empresa. Para começar a oferecer os imóveis online a empresa realizou uma parceria com a startup Resale. A empresa, fundada em 2015, desenvolve soluções para a gestão e venda de imóveis que retornam ao mercado provenientes das instituições financeiras.

Para Vinicius Mazza, diretor-presidente da Emgea, o portal é um canal que vem democratizar uma prática pouco aplicada e muito demorada, que é a venda direta de propriedades estatais.

Além da venda direta pelo site da Emgea, os imóveis podem ser adquiridos por intermédios das imobiliárias credenciadas na Resale.