Serasa Limpa Nome dá desconto de até 98% em dívidas

A campanha Serasa Limpa Nome, que permite quitar dívidas por R$ 100, entra na reta final e encerra na próxima segunda-feira, 31 de agosto. As dívidas custam entre R$ 200 e R$ 1.000. Ou seja, podem ter até 98% de desconto.

Nesta última semana, a plataforma inclui débitos de 21 parceiros. O consumidor poderá agora quitar contas atrasadas na Avon, Pernambucanas, Casas Bahia, Ponto Frio, Anhanguera, Pitagoras, Algar e Vivo, entre outras.

Veja abaixo como renegociar as dívidas na campanha:

1º Passo

Acesse o site ou baixe o aplicativo no celular; digitar o CPF e preencha um breve cadastro. Com isso, é possível usar os serviços com a garantia de que só você tem acesso aos seus dados. O consumidor também pode regularizar débitos financeiros pelo WhatsApp, através do número: (11) 98870-7025.

2º Passo

Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras já aparecerão na tela explicadas, incluindo as dívidas que tiver. Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar para ser direcionado até uma nova página, onde serão apresentadas opções para renegociar cada débito.

3º Passo

Depois que você escolher uma das opções de valor, é só optar se o pagamento vai ser à vista ou em parcelas, e a melhor data de vencimento.

4º Passo

A plataforma da Serasa gera um ou mais boletos, dependendo da forma de pagamento escolhida, já com a data de vencimento.

Com o boleto o consumidor pode optar em pagar pelo aplicativo do banco em que tiver conta, que consegue ler o arquivo diretamente do computador, ou então imprimir a via e pagar na agência ou nas casas lotéricas.

Atendimento presencial

As agências da Serasa em todo o Brasil ainda não têm data para retomar o atendimento presencial ao público. A empresa aguarda orientações das autoridades de saúde para voltar a receber os consumidores com segurança, tanto para o público quanto para seus colaboradores.

Pensando em suprir essa necessidade, a Serasa disponibilizou seus serviços nos Correios, oferecendo as mesmas condições de negociação nas mais de 7 mil agências espalhadas pelo Brasil.