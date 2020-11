Seguros-viagem passam a oferecer cobertura para covid-19

Precisa viajar, mas está preocupado com os riscos de contrair covid-19? A cobertura de gastos médicos por conta do vírus costuma ser excluída de apólices de seguros-viagem por ser um evento imprevisível e de alto risco. Mas assim como aconteceu com algumas apólices de seguro de vida, ao menos três seguradoras flexibilizaram o contrato e passaram a incluir a cobertura para o novo coronavírus em seus produtos: Assist Card, Travel Ace e Affinity.

A Affinity oferece o serviço desde a segunda quinzena de outubro. Os planos com a cobertura são ofertados como upgrades e o passageiro pode escolher limites de despesas médicas e hospitalares entre US$ 5 mil a US$ 30 mil. Caso precise ser internado a Affinity oferece em aguns planos a cobertura Hospital Cash, que garantirá diárias de internação até 15 dias, com uma carência mínima de dois dias.

Que tal viajar mais no mundo pós-pandemia? Conheça o curso de liberdade financeira da EXAME Academy

Já a Assist Card trata a Covid como qualquer outra enfermidade em seu seguro viagem desde o início da pandemia. Ou seja, a assistência médica já está inserida no plano básico e não é necessário contratar uma cobertura adicional. Contudo, viajantes latino americanos que desejarem outras coberturas além do atendimento médico, como por exemplo, cancelamento de viagem, precisam contratar uma cobertura adicional específica. Viajar com um plano de US$ 150 mil de coberturas médicas na seguradora custa a partir de US$ 5,65 por dia.

Além disso, como o teste para diagnóstico do novo coronavírus passou a ser exigido por vários países, a Assist Card optou por reembolsar o valor do procedimento para os passageiros que contratarem um plano AC250 ou AC 1M com mais de 18 dias de viagem até o dia 30 de novembro. O valor do reembolso no Brasil é de R$ 330 e cobre toda a despesa.

A Travel Ace também oferece um produto com cobertura para despesas médicas e hospitalares aos passageiros que apresentarem diagnóstico positivo para Covid-19 durante a viagem. Os produtos têm coberturas que vão até US$ 300 mil, e, as coberturas de despesas médicas, hospitalares e odontológicas para Covid 19 chegam a US$ 30 mil, com indenização por hospitalização e também de translado de corpo.

O segurado tem acesso a linhas exclusivas de atendimento emergencial via aplicativo, incluindo consultas via videochamada.