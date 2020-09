Saúde mental influencia suas decisões sobre investimentos

A pandemia do novo coronavírus e as medidas inéditas de isolamento social escancararam a importância da saúde mental tanto para as pessoas quanto para as corporações. Não que o tema fosse novidade. Transtornos mentais como ansiedade e depressão estão entre as principais causas de afastamento do trabalho. E a quarentena forçada em casa, longe do convívio social, deixou as pessoas ainda mais vulneráveis.

Uma das consequências da saúde mental fragilizada pode se dar no campo das finanças pessoais, com descontrole de gastos ou consumo impulsivo para compensar frustrações. Isso alimenta um círculo vicioso em que a saúde financeira debilitada interfere na vida das pessoas.

A situação limite a que muitas pessoas foram expostas reforça a importância do auto-conhecimento, para que possam tomar decisões coerentes com o que buscam e com a sua personalidade. “Sem saber quem são, os indivíduos acabam não fazendo as melhores financeiras, de carreira, da vida afetiva e de sua própria vida”, afirma o psiquiatra Victor Bigelli, formado pela Faculdade de Medicina da USP.

Para discutir essa e outras questões, a EXAME Academy vai promover a live “Os Males do Mundo Moderno: A Importância da Saúde Mental na Produtividade” na próxima quinta-feira, 1º de outubro, às 19h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.

A live terá a participação de Bigelli e do também psiquiatra Guilherme Malaquias. Ambos são sócios fundadores da Herah, uma empresa especializada em serviços de saúde mental e comportamental. E terá a mediação de Gabriela Lima, da EXAME Academy.