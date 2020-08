Satisfeito com investimento que rende 100% do CDI? Hora de refletir

Há não muito tempo atrás, ter um rendimento equivalente a 100% do CDI era atrativo. Um CDB que pagasse 120% do CDI se destacava. Mas esses tempos acabaram, e o investidor precisa “girar a chave”. A rentabilidade em percentual do CDI perdeu a sua relevância e está sendo substituída pela CDI+.

É uma nova referência de rentabilidade que começa a aparecer nas plataformas abertas de investimentos. Gestoras como Quasar e Sparta vêm mudando as referências da rentabilidade de seus fundos para esse modelo. “Sempre vimos o percentual do CDI como mais uma jabuticabinha brasileira. Sabíamos que se os juros ficassem muito baixos poderia dar problema. Afinal, um percentual de 0 é igual a zero”, diz o gestor Ulisses Nehmi, da Sparta.

Mas Nehmi lembra que a compreensão pelo investidor nem sempre é automática. “Apesar de considerarmos como guidance o CDI+, continuamos a divulgar o percentual do CDI. Mas, desde o ano passado, divulgamos o CDI+”.

É fácil entender a razão da mudança. Colocar recursos em um fundo que tem como objetivo bater o CDI não significa muita coisa em termos de rentabilidade, ao menos atualmente. Professor de finanças da PUC-SP, Fábio Gallo simulou quanto renderia colocar 1.000 reais hoje em um CDB que paga o equivalente a 100% do CDI. Com taxa líquida de impostos, o rendimento depois de um ano seria negativo: o dinheiro a ser recebido seria de 999,24 reais.

Nem mesmo um CDB que rendesse 200% do CDI teria hoje um rendimento atrativo: o ganho seria equivalente a 14,97 reais por ano. “Alguém vai abrir mão da liquidez durante dois anos para ganhar 120% do CDI? É muito pouco. Talvez nem ganhe da inflação. A poupança era chacota. Hoje, a chacota é o 100% do CDI”, aponta Nehmi.

Veja abaixo a simulação feita pelo professor Fábio Gallo à EXAME.

Meta Selic 2,0% aa CDB 100% CDB 150% CDB 200% Taxa % ao ano 2,00% 3,00% 4,00% Investimento R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Rendimento Bruto 1 ano R$ 1.020,00 R$ 1.030,00 R$ 1.040,00 IR 20% (1 ano) R$ 4,00 R$ 6,00 R$ 8,00 Rendimento Líquido (1 ano) R$ 1.016,00 R$ 1.024,00 R$ 1.032,00 Taxa % ao ano Líquida 1,60% 2,40% 3,20% Rendimento Real (líquido descontado a inflação) (%a.a). R$ 999,24 R$ 1.007,10 R$ 1.014,97 Taxa % ao ano Real -0,08% 0,71% 1,50%

Segundo Odilon Costa, analista de renda fixa da EXAME Research, o CDI+ é um indicador mais coerente do que o percentual do CDI. “Não faz sentido ter um prêmio de crédito que varie conforme a taxa de juros.” Costa explica que o percentual do CDI de certa forma mitigava o risco de mercado do título. “Não importa a Selic, está assegurado que terá retorno. Mas isso é bom quando as taxas de juros estão aumentando”, afirma. Não é o caso, segundo a visão de mercado.

A previsão que consta do Relatório Focus, do Banco Central, é que a Selic continue no patamar atual de 2% ao ano em dezembro; e que esteja em 3% ao fim de 2021.

No exterior, a rentabilidade medida pelo percentual do CDI não existe. “Nos países onde a taxa de juros foi sempre baixa, o ganho sempre foi de 1 a 3 pontos percentuais acima da referência. Não tem por que discutir indexação com taxa de 1% a 2% de inflação ao ano. No Brasil, é a primeira vez que começamos a falar sobre essas coisas. Entramos no clube dos juros reais negativos em março”.

Mas o que afinal a rentabilidade CDI+ significa? É mais simples do que parece.

Nehmi faz analogia com a diferença entre graus Celsius e Fahrenheit. “Imagina alguém acostumado a saber se está frio medindo a temperatura em graus Celsius. Se um gringo vem e diz a temperatura em Fahrenheit, ele nem sabe se está frio. Mas o fato é que ambos mostram a mesma coisa, de formas diferentes. É isso o que acontece com o percentual do CDI e o CDI+: 100% do CDI todo mundo vai oferecer. O CDI+ mede exatamente o quanto se ganha acima do custo de oportunidade.”

Os fundos de crédito da Sparta, por exemplo, têm como guidance entregar ao investidor um retorno de 6% a 7% ao ano nos próximos meses. “Isso seria comparável a 250% do CDI, 350% do CDI, o que é hoje um bom retorno com risco controlado”, afirma o gestor.

É preciso dizer que o risco de um fundo de crédito privado é maior do que o de um CDB, que é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Gallo explica que, ao tomar a decisão de onde aplicar o dinheiro, o investidor precisa considerar três riscos: de mercado, liquidez e crédito.

É necessário comparar os valores sem as taxas, custos e tributos que incidem sobre a operação. Quanto maior o prazo, menor será a alíquota paga de imposto. “A recomendação é sempre investir acima de dois anos e avaliar riscos que são comparáveis”, afirma.