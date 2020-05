Santander reduz taxa máxima do consignado para aposentados

A Olé Consignado, empresa de empréstimo com desconto em folha do Santander Brasil, baixou a taxa limite do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS de 2,08% para 1,80% ao mês. Já o prazo máximo do contrato passou de 72 para 84 meses.

A medida tem como objetivo minimizar os impactos do coronavírus sobre a atividade econômica do país e está em linha com a Resolução nº 1.338 do Conselho Nacional de Previdência Social, aprovada em abril.

Para evitar que as pessoas precisem deixar suas casas e possam se proteger contra o coronavírus, a Olé Consignado oferece aos clientes que já têm recursos contratados nesta linha a possibilidade de solicitar as novas condições diretamente em sua plataforma digital.

EXAME Research — 30 dias grátis da melhor análise de investimentos

Para acessar a ferramenta, o cliente deve baixar o aplicativo na Play Store ou na Apple Store, ou ainda acessar o site.