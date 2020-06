Santander realiza venda de imóveis com até 70% de desconto

Até terça-feira (30), o Santander realiza a Super Venda de Imóveis, com leilões de 718 propriedades localizadas em todas as regiões do Brasil, com até 70% de desconto.

Durante o evento os interessados podem encontrar casas (que são 36% do total disponível), apartamentos (32%), entre outros, com valores a partir de R$ 40 mil.

A região do país com mais imóveis para venda é a Sudeste (555 unidades), seguido do Nordeste e Sul. Os imóveis estão 100% quitados e sem nenhum tipo de dívida para quem compra.

Para Marcelo Prata, fundador da Resale, startup contratada pelo Banco e responsável pelo site, “o momento do mercado é oportuno para quem busca investimentos com menor volatilidade e os imóveis de bancos, pelo preço de compra, costumam ser uma oportunidade interessante.”

Os leilões serão realizados com quatro leiloeiros credenciados (Biasi, Sold, Zukerman e Leilões Brasil). Nesta edição, a novidade será a desocupação, que acontecerá a cargo dos leiloeiros, para os imóveis residenciais localizados nas capitais do País (veja condições completas no site de cada leiloeiro).

Para ver os imóveis à venda, o usuário deve acessar o site do Santander Imóveis e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse: por região, tipo do imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).