Santander oferecerá troca de veículo financiado por outro de menor valor

O Santander Brasil anunciou nesta quarta-feira que passará a oferecer a clientes a opção de trocar veículo financiado por outro de valor menor, pagando-lhes a diferença, operação conhecida no mercado automotivo como “troca com troco”.

A operação será feita por meio do braço de automotivo digital do banco, Webmotors. O banco também começou a oferecer refinanciamento de contratos atuais, com alongamento de prazos e manutenção das taxas de juros, o que permite reduzir o valor mensal das prestações.

“É um alongamento da dívida ou uma redução momentânea no padrão do veículo, que vai significar um reforço para o bolso”, afirmou em nota o diretor da área de financiamentos do banco, André Novaes.

A iniciativa acontece em meio aos desdobramentos econômicos da pandemia do coronavírus, que devem levar o país a uma forte recessão, com bancos tendo já elevado fortemente as provisões para perdas esperadas com inadimplência, diante das expectativas de forte alta do desemprego.

No caso do Santander, o financiamento automotivo tem sido uma das principais apostas do banco para acelerar sua carteira de crédito, que cresceu quase 22% em 12 meses até março.