Santander leiloa 20 imóveis — tem até apartamento no Leblon

O banco Santander Brasil vai leiloar nos próximos dias 20 imóveis residenciais e comerciais que foram retomados devido à inadimplência em contratos de financiamento, segundo a Frazão Leilões, que é responsável pelo pregão.

A primeira etapa do leilão será realizada na terça-feira, 1º, às 14h30, com 12 imóveis. Há, no lote, casas, apartamentos e salas comerciais no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Mato Grosso do Sul, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Na capital paulista, é oferecida uma casa em Pirituba com área construída de 111 metros quadrados e lance inicial de 247.500 reais. No Leblon, bairro nobre da zona sul do Rio de Janeiro, está sendo leiloado um apartamento com área privativa de 110 metros quadrados e lance inicial de 702.629,85 reais.

A segunda etapa, em 8 de setembro, vai contar com oito imóveis nos estados da Bahia, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e de São Paulo.

Os leilões já estão abertos. Quem se interessar por algum imóvel pode dar um lance no site da Frazão Leilões.