Santander anuncia linha de crédito com juros de 0,63% ao mês

O banco Santander anunciou, nesta quinta-feira, 13, a criação de uma linha de crédito com garantia de investimento. A nova linha oferece taxas a partir de 0,63% ao mês e prazo de até 60 meses para quitação. Como garantia, o cliente pode usar os investimentos em poupança, CDB, fundos de renda fixa, Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) e Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) como garantia.

A contratação desse crédito pessoal é realizada nas agências, com acesso imediato aos recursos. “A linha é ideal para o cliente investidor que precisa de liquidez de curto prazo, mas que não pode ter acesso imediato ou não quer alterar a rentabilidade de seus aportes. Dessa forma, ele consegue continuar capitalizado, sem mexer em seus investimentos”, explica Sandra Rodrigues, superintendente executiva de produtos de crédito para pessoa física do Santander Brasil.

O banco afirmou ainda que, nos próximos meses, irá oferecer linhas com garantias do FGTS. A Caixa e o Banco do Brasil já disponibilizam desta linha, com taxas de 0,60% e 0,99% ao mês, respectivamente.

Fundos

O Santander também anunciou no início do mês que reduziu para 100 reais a aplicação mínima exigida de todos os seus fundos de investimento para os clientes do varejo do segmento pessoa física, Van Gogh e Select.

O banco também alterou a grade de fundos para que os clientes possam associá-los à estratégia, nível de risco e precificação. A categoria DI, por exemplo, teve a oferta simplificada de dez para três fundos; a de fundos de Renda Fixa, de seis para dois; e a categoria Crédito Privado teve o número de fundos reduzidos de cinco para dois.

Por fim, o Santander relançou os Fundos Carteira, solução de investimento que reproduz o conceito da Carteira Modelo — oferecida aos clientes pela área de investimentos do banco —, com todas as classes de ativos (renda fixa, inflação, multimercado, ações e investimento no exterior).