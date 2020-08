Saiba quanto você receberá do lucro do FGTS 

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços (FGTS) aprovou a proposta do governo para distribuição de 7,5 bilhões de reais entre os trabalhadores cotistas, referentes à parte do lucro do fundo em 2019.

A Caixa, agente operador do FGTS, informou que o dinheiro será depositado na conta do fundo dos trabalhadores até o dia 31 de agosto. Receberão aqueles que tinham saldo no FGTS até o dia 31 de dezembro. São cerca de 167 milhões de contas, ativas e inativas, que receberão o crédito.

Segundo a Caixa, o valor médio distribuído por conta FGTS é de 45 reais. O trabalhador com saldo de R$ 1000,00 na conta de FGTS em 31 de dezembro de 2019, terá creditado em sua conta, até 31 de agosto de 2020, R$ 18,44 referente aos lucros do FGTS.

No ano passado, a rentabilidade total do FGTS foi de 4,90%, superando a inflação para o ano (+4,31%) e a rentabilidade da caderneta de poupança (4,26%).

A rentabilidade do FGTS é calculada da seguinte maneira: taxa fixa de 3% ao ano + TR (que está zerada). Esta rentabilidade já foi paga durante o ano passado. Agora, os trabalhadores receberão apenas a porcentagem referente a distribuição do lucro, que foi de 1,84%. Veja abaixo algumas simulações:

Saldo em 31 de dezembro de 2019 Receberão em até 31 de agosto de 2020 R$ 1.000 R$ 18,40 R$ 5.000 R$ 92,00 R$ 10.000 R$ 184 R$ 20.000 R$ 368 R$ 30.000 R$ 552 R$ 40.000 R$ 736 R$ 50.000 R$ 920 R$ 60.000 R$ 1.104 R$ 70.000 R$ 1.288 R$ 80.000 R$ 1.472 R$ 90.000 R$ 1.656 R$ 100.000 R$ 1.840

Como consultar o saldo do FGTS

Os trabalhadores podem consultar o valor do FGTS por meio dos seguintes canais: