Safra leiloa imóveis desocupados com até 60% de desconto em São Paulo

O Banco J. Safra realiza, no dia 23 de outubro, a partir das 15h, um leilão online de imóveis desocupados por valores até 60% abaixo do preço de avaliação. Ao total são 11 imóveis residenciais, sendo oito deles na capital paulista, dois no interior de São Paulo e outro fora do estado. O evento será realizado pela Mega Leilões, no site oficial da empresa.

Os imóveis estão localizados nos bairros da Barra Funda, Tatuapé, Morumbi e Santa Efigênia.

O lance inicial mais barato é de um apartamento na região central, que será leiloado a R$ 239,8 mil. Já o lance inicial mais caro é registrado em um apartamento no Jardim Morumbi, que é ofertado por R$ 2,1 milhões.

Dentre as condições de pagamento se destaca a possibilidade de financiamento, em que o comprador pode dar um sinal de entrada, que varia de 20 a 30% do lance, e quitar o restante em parcelas mensais. Além disso, existe a possibilidade de utilização do FGTS como parte do processo de conclusão da compra, vide edital.

Serviço

Leilão de imóveis desocupados do Banco Safra

Data: 23 de outubro

Horário: 15h

Site