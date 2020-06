Receita abrirá amanhã consulta ao segundo lote de restituição do IR

A Receita Federal abre na terça-feira, 23, às 9 horas, a consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda. O crédito bancário para 3.306.644 contribuintes será de 5,7 bilhões de reais, maior valor para um lote de restituição em todos os tempos, no dia 30 de junho.

Desse total, 3.977.524.881,99 de reais referem-se aos contribuintes que têm prioridade legal, sendo 54.047 contribuintes idosos acima de 80 anos, 1.186.406 contribuintes entre 60 e 79 anos, 89.068 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 937.234 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Também foram contemplados mais de 1 milhão de contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até 4 de março.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita Federal na internet (http://idg.receita.fazenda.gov.br). Na consulta à página da Receita, serviço e-CAC, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento.

A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que facilita consulta às declarações do IRPF e situação cadastral no CPF. Com ele será possível consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da internet, mediante o Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.