Procon-SP notifica 21 estabelecimentos por alta no preço do arroz

Agentes fiscais do Procon-SP notificaram 21 estabelecimentos a apresentar notas fiscais de compra e venda de itens da cesta básica para constatação de eventual aumento injustificado de preços.

Esse é o resultado parcial da operação que continua nos próximos dias na capital e interior do Estado e tem como foco os seguintes itens: arroz (pacote de 5kg), óleo e carnes vermelhas (patinho, coxão mole, coxão duro e contrafilé).

Até o momento, os maiores preços encontrados foram: R$ 27,90 no arroz tipo 1 (pacote de 5kg); R﹩ 7,73 no óleo de soja (900ml); e nas carnes (por kg) – R﹩ 47,69 no patinho; R﹩ 55,61 no coxão mole; R﹩ 53,11 no coxão duro e R﹩ 64,99 no contrafilé.

“Nós iremos comparar a nota de compra de cada item com o preço da prateleira para verificar se há margem de lucro muito ampliada, que é uma prática abusiva, e os abusos não serão tolerados. As operações continuam para garantir à população de baixa renda o acesso aos produtos da cesta básica”, explica Fernando Capez secretário de defesa do consumidor. Veja vídeo sobre a operação .

Fiscalização

Em razão das denúncias e notícias relatando aumentos nos preços de alimentos essenciais, equipes de fiscalização estão visitando supermercados e atacarejos para monitorar e identificar eventuais aumentos injustificados nos preços dos produtos.

As empresas serão notificadas a apresentar notas fiscais de compra e venda dos produtos e, caso seja identificado um aumento desproporcional nos valores, responderão a processo administrativo.

Como denunciar

O Procon-SP disponibiliza canais de atendimento à distância para receber denúncias, intermediar conflitos e orientar os consumidores: via site, aplicativo – disponível para Android e iOS – ou via redes sociais; para as denúncias, marque @proconsp, indicando o endereço ou site do estabelecimento.