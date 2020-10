Preços dos imóveis tem maior alta mensal em seis anos, diz FipeZap

O preço dos imóveis residenciais à venda no país encerrou o mês de setembro com crescimento de 0,53%, acima da inflação medida pelo IPCA no mês, de 0,43%. É o que aponta o Índice Fipezap, que monitora o preço médio de imóveis anunciados para venda em 16 capitais brasileiras.

É a maior alta mensal do índice, que agrega preços de 50 cidades do país, em seis anos. Em setembro de 2014, o índice avançou 0,55%.

À exceção de Porto Alegre, onde o preço médio permaneceu praticamente estável (-0,05%), todas as capitais brasileiras monitoradas pelo índice apresentaram elevação no período.

Os destaques são Brasília (+1,97%), Curitiba (+1,39%), Recife (+1,20%), João Pessoa (+0,78%), Belo Horizonte (+0,70%) e Salvador (+0,70%). Em São Paulo, município com maior peso na composição do Índice FipeZap, os preços avançaram 0,37% no período.

No acumulado do ano, o índice FipeZap acumula alta de 2,31%, ante aumento de 1,13% esperada para o IPCA nesse período.

Já nos últimos 12 meses o FipeZap avançou 2,14%. Nesse período, comparando com a inflação (2,92%), o índice tem queda real de 0,76%.

Entre as capitais monitoradas pelo Índice FipeZap, Florianópolis acumula o maior aumento no preço médio nos últimos 12 meses (+5,99%), seguida por Curitiba (+5,84%), Brasília (+4,70%) e Belo Horizonte (+4,29%). Em contraste, Fortaleza acumula a maior queda no preço médio das capitais (-6,27%), acompanhada por Recife (-3,49%).

Preço médio

Em setembro, o preço médio de venda de imóveis residenciais foi de R$ 7.394 por metro quadrado entre as 50 cidades monitoradas.

O Rio de Janeiro se manteve como a capital monitorada com o preço do metro quadrado mais elevado (R$ 9.347/m²), seguida por São Paulo (R$ 9.242/m²) e Brasília (R$ 7.889/m²).