Preço da gasolina varia até 33,5% em bairros de São Paulo

O valor cobrado pelo litro da gasolina comum no mês de setembro variou até 33,5% em diferentes bairros da capital paulista, com preços entre R$ 3,79 e R$ 5,06. O levantamento foi feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas.

A alta nos preços da gasolina continua acompanhando a retomada das atividades econômicas com a flexibilização do isolamento social. Esta elevação deve ser maior nos próximos dias, por causa do aumento de 5% proposto pela Petrobras em suas refinarias.

O paulistano que for abastecer o seu veículo vai encontrar a gasolina mais cara nos bairros Vila Santa Maria (R$ 5,06), no norte da cidade; em Santa Cecilia (R$ 4,99), no centro da capital; e no Jardim America (R$ 4,99), na zona oeste.

Já os preços mais baratos estão no Jardim Paulistano (R$ 3,79), zona oeste; Jardim Santo Elias (R$ 3,80), também zona oeste; e Pari (R$ 3,81), no centro. Para comparação, os dados mostram que o Estado de São Paulo teve a média mais baixa entre o Sudeste (R$ 4,194). Já o Rio de Janeiro foi o Estado com a gasolina mais cara (R$ 4,920).