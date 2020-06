Preço da gasolina cai 5% por medidas contra covid-19, diz  ValeCard

O preço médio da gasolina comum ficou em 4,01 reais em maio, queda de 5,15% ante a média de 4,23 reais registrada em abril, “ainda sob impacto da redução da circulação de veículos em razão da pandemia do novo coronavírus“, disse a ValeCard em análise nesta segunda-feira.

A redução nos preços do combustível nas bombas, segundo a ValeCard, ocorreu mesmo após aumentos da Petrobras nas cotações de suas refinarias em quatro oportunidades em maio, com a alta acumulada no mês somando 45%.

No acumulado de 2020, contudo, a gasolina da Petrobras ainda registra queda de cerca de 31%, de acordo com dados da petroleira, enquanto nos postos a redução média é de 15,8%, segundo a ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas.

A queda registrada em maio foi mais acentuada no Ceará (-7,28%) e Bahia (-6,9%). A menor redução no valor em maio ocorreu no Distrito Federal (-3,37%).

Segundo o levantamento, Rio de Janeiro ( 4,482 reais) e Acre (4,395 reais) permanecem como os Estados com o combustível mais caro no país. Na contramão, Paraná ( 3,58 reais) e Santa Catarina (3,699 reais) seguem com os valores mais baratos.

Em São Paulo, Estado que conta com uma das maiores frotas do país, a queda nos preços foi de 5,05%, para 3,786 reais.

Os dados ainda mostram que, entre as capitais, Belém (4,581 reais) e Rio de Janeiro (4,465 reais) têm os preços mais elevados, enquanto Curitiba (3,426 reais) e João Pessoa (3,70 reais) contam com os valores mais baixos.

Segundo a ValeCard, o levantamento é realizado por meio do registro das transações feitas em maio com o cartão de abastecimento da empresa, em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados.