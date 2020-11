Dúvida do leitor: Posso confiar em carteiras recomendadas de fundos imobiliários?

Resposta do professor Arthur Vieira de Moraes, da EXAME Research, e especialista em fundos imobiliários

Caro leitor, você pode e deve confiar nas carteiras recomendadas por corretoras. Quem faz esta recomendação é um profissional do mercado e habilitado e autorizado pela CVM para indicar fundos. O que deve ser considerado é que o analista faz recomendações gerais. Ou seja, uma única carteira é destinada a milhares de pessoas. Já um outro profissional do mercado financeiro é o consultor de valores mobiliários, ou ainda um planejador financeiro. Este profissional faz recomendações pessoais, ou seja, ele entenderá sua vida, sua fase e o que você deseja.

O consultor indicará o que for melhor para você. Mas não quer dizer que você não possa aproveitar uma carteira recomendada de uma corretora. A minha indicação é aproveitar as orientações do analista. Ele tem critérios e motivos para chegar naquelas recomendações, mas não é necessário copiar aquela carteira na íntegra. Se o analista recomenda 10 fundos, por exemplo, devem ter 4,5 ou 6 que se adequam ao seu perfil e objetivos. De uma maneira geral, não é a questão de não confiar na carteira, mas entender os objetivos diferentes. O analista faz algo geral e você não é geral. Tenha a oportunidade de aproveitar o trabalho do analista e capturar algumas das recomendações individualmente para você.

