Por que o QuintoAndar é opção segura para aluguel de imóveis na pandemia

Na crise econômica gerada pelo coronavírus muitos trabalhadores tiveram de encarar uma perda de renda relevante. O contexto dá espaço para negociar aluguéis, mas o que fazer quando você obtém grande parte de sua renda de um único imóvel alugado?

Na imobiliária digital QuintoAndar, você não precisa ter dor de cabeça com isso. Os proprietários de imóveis na plataforma contam com uma proteção gratuita. Caso o inquilino não pague o aluguel por um mês ou um ano, a plataforma garante o pagamento dos valores em dia. Ou seja, o proprietário do imóvel sabe que não terá seu orçamento afetado ao longo do contrato.

Desde 2015, quando criou a proteção, o QuintoAndar pagou mais de R$ 200 milhões em aluguéis atrasados a proprietários. O programa da companhia, que tem mais de R$ 30 bilhões em ativos sob gestão, já beneficiou quase 20 mil proprietários nas cidades que atua.

Para situações atípicas, a imobiliária tem um seguro guarda-chuva, de quase R$ 1 bilhão, que protege seu negócio e permite que a companhia cumpra todos os compromissos. Mas até hoje essa apólice não precisou ser acionada.

“Esse foi um dos diferenciais que pensamos desde o começo do QuintoAndar e, agora mais do que nunca, fica claro que foi uma aposta acertada”, diz Gabriel Braga, co-fundador e CEO do QuintoAndar. “No modelo de fiador, o proprietário do imóvel pode demorar para obter a garantia, Às vezes, o fiador não é encontrado, a cobrança pode demorar a ser feita, tanto por via judicial como extrajudicial. No seguro fiança, o processo é mais rápido, tem seguradora apoiando, mas a inadimplência demora para ser caracterizada. Enquanto isso, o orçamento do proprietário do imóvel sofre o impacto”.

Ao se comprometer com o proprietário a cumprir com as obrigações dos inquilinos em todos os contratos de locação, a companhia tem como objetivo atrair clientes melhores.

Na outra ponta, todos os inquilinos passam por uma análise de crédito própria da imobliária, baseada em ferramentas de big data e inteligência artificial, antes de ingressar na plataforma.

Uma eventual negociação das parcelas atrasadas geralmente consiste em analisar o histórico de pagamento e oferecer postergação de pagamentos, geralmente utilizando meios de pagamento como o cartão de crédito.