Pensado para o seu Patrimônio. Pensado para a sua Vida

De acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA, o volume total de investimentos no mercado de private banking evoluiu 14,18% até o terceiro trimestre de 2017, atingindo a marca de R$ 949 bilhões, sinalizando a superação da marca de R$ 1 trilhão em 2018.

Destinado aos investidores com capacidade financeira acima de R$ 3 milhões e regido pelo Código de Regulação e Melhores Práticas, nessa arena altamente competitiva, a qualidade do aconselhamento e a proximidade no relacionamento são diferenciais que definem a escolha de uma instituição financeira.

O Banco do Brasil Private reconhece a importância desse segmento e, por isso, oferece um modelo para gestão de patrimônio sob o conceito de wealth management. Isso significa que, além dos investimentos, atua também na oferta de serviços para gestão global de ativos reais, participações societárias, planejamento tributário, processo sucessório e proteção patrimonial ao titular e seus herdeiros.

Para isso, o Banco conta com uma estrutura robusta de inteligência com experientes estrategistas que, aliados a profissionais renomados de mercado, analisam cenários e desenvolvem projeções que embasam as recomendações de alocação de ativos.

Para assessorar um público tão exigente, o Banco do Brasil investe continuamente em capacitação, sendo destaque na quantidade de bankers com o Certified Financial Planner – CFP®, certificação destinada a profissionais que passaram por um processo de avaliação e comprovação de conhecimento técnico e prático em planejamento financeiro.

“É um mercado exigente, formado por clientes que esperam uma visão mais ampla do que apenas os serviços financeiros tradicionais”, afirma Fábio Euzébio, head de private banking da instituição. “É preciso entender as necessidades e os desafios desse público para propor as melhores estratégias, oferecendo soluções tanto para a gestão patrimonial quanto para os negócios da família. Nossa equipe de especialistas também possui expertise para aconselhar nichos como empresários e grandes produtores rurais”, completa.

Nos últimos anos, a transformação digital também chegou ao segmento de private banking, cenário no qual o Banco do Brasil aproveitou o desenvolvimento de novas tecnologias que auxiliaram o banker a investir no relacionamento e melhorar a experiência dos clientes na gestão do seu patrimônio. Um exemplo é a solução Gestão do Portfólio de Investimentos – disponível no aplicativo Investimentos, do Banco do Brasil, e no autoatendimento pela internet – que consolida toda a carteira e permite uma visão unificada dos ativos. Nele, o cliente tem informações sobre o portfólio, a rentabilidade, a movimentação e liquidez dos recursos.

“É uma experiência completa de assessoramento com o objetivo de cuidar do que é valioso para o cliente, tornando-nos o seu conselheiro de confiança”, afirma Luciane Effting, gerente executiva de private banking do Banco do Brasil.