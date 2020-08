Passagens para Orlando por R$ 2,3 mil? Preços de vôos caem até 60%

Diante da insegurança e restrições a viagens causadas pela pandemia os preços de passagens aéreas e estadias em hotéis despencaram até 60% em relação aos valores praticados no ano passado. É o que mostra um levantamento feito pelo comparador de passagens aéreas Kayak.

Os destinos que ficaram mais baratos foram Orlando e Miami. Antes da pandemia, por conta da alta do dólar, os preços para ambas as cidades americanas estavam proibitivos: de R$ 5,5 mil a R$ 4,7 mil, passaram, em média, a custar R$ 2,3 mil e R$ 2,2 mil, respectivamente.

Em seguida, estão destinos do Nordeste, como João Pessoa, Salvador, Natal, Maceió, Recife e Porto Seguro, nos quais os preços médio dos bilhetes reduziram cerca de 40% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os dados são referentes a buscas no site feitas de julho-agosto para viagens de outubro/2020 a junho/2021.

A comparação foi feita com os mesmos períodos do ano passado (buscas feitas de julho-agosto/2019 para viagens de outubro/2019-junho/2020).

Para os voos, foram consideradas buscas que tem como origem todos os aeroportos do Brasil.

Veja abaixo o ranking:

Variações de preços para Voos Destino 2020 2019 Diferença Orlando R$2.320 R$5.504 -58% Miami R$2.224 R$4.724 -53% João Pessoa R$1.014 R$1.809 -44% Salvador R$832 R$1.481 -44% Natal R$989 R$1.749 -43% Maceió R$1.017 R$1.798 -43% Recife R$978 R$1.687 -42% Porto Seguro R$987 R$1.643 -40% Nova York R$3.373 R$5.335 -37% Porto Alegre R$858 R$1.328 -35% Rio de Janeiro R$930 R$1.424 -35% Florianópolis R$773 R$1.178 -34% Fortaleza R$1.057 R$1.476 -28% São Paulo R$1.337 R$1.849 -28% Roma R$3.484 R$4.678 -26% Lisboa R$3.595 R$4.612 -22% Buenos Aires R$1.809 R$2.307 -22% Londres R$3.995 R$4.731 -16% Santiago R$1.903 R$2.210 -14% Paris R$3.713 R$4.257 -13%

Já quando se trata de hospedagens os valores também caíram até 60%. A lista é liderada por destinos de praia, como Búzios (RJ), no qual a hospedagem passou a custar em média R$ 292; Fernando de Noronha (PE), onde a hospedagem sai por R$ 454; e Rio de Janeiro, onde hotéis estão cobrando cerca de R$ 237 por noite.

Veja abaixo o ranking completo:

Variações de preços para hospedagens Destino 2020 2019 Diferença Búzios R$292 R$649 -55% Fernando de Noronha R$454 R$891 -49% Rio de Janeiro R$237 R$457 -48% São Paulo R$182 R$341 -47% Foz do Iguaçu R$160 R$292 -45% Fortaleza R$198 R$347 -43% Guarujá R$305 R$528 -42% Brasilia R$182 R$303 -40% Angra dos Reis R$913 R$1,515 -40% Porto Seguro R$292 R$473 -38% Nova York R$833 R$1,337 -38% Maceió R$264 R$407 -35% Florianópolis R$264 R$407 -35% Ubatuba R$267 R$407 -34% Cabo Frio R$286 R$435 -34% Morro de São Paulo R$347 R$517 -33% Recife R$187 R$275 -32% Paraty R$396 R$578 -31% Cancún R$1,056 R$1,502 -30% João Pessoa R$237 R$336 -30%

O que considerar antes de tomar a decisão

Os preços levantados são válidos para viagens feitas até junho de 2021. Ou seja, há o risco de que uma vacina eficaz contra o coronavírus ainda não esteja sendo distribuída.

Portanto, dependendo do destino, o viajante, além de correr risco de contrair o vírus, pode se deparar com pontos turísticos e parques temáticos, como os da Disney, fechados, dependendo do comportamento da pandemia daqui em diante.

Além disso, é necessário lembrar que as passagens e hotéis correspondem a apenas um porcentual das despesas da viagens. No caso de cidades americanas, o dólar turismo está custando R$ 5,6. Ou seja, a cotação da moeda pode ter um peso grande em gastos como alimentação e compras.

É bom também estar consciente da nova regra válida para reembolsos ou eventuais cancelamentos de serviços, criada na pandemia e também válida para viagens.

A MP 948, editada em abril, liberou os prestadores de serviço da obrigação de reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem a remarcação dos serviços, sem custo adicional, taxa ou multa ou, alternativamente, a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis na empresa, ou ainda e finalmente, outro acordo seja formalizado com o consumidor.

Somente se não houver acordo algum, a MP obriga que o fornecedor deverá restituir os valores recebidos, atualizados monetariamente pelo IPCA-E, no prazo de 12 meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública.