Parcela do auxílio emergencial: pagamento de R$ 300 começa nesta quinta

A nova parcela do auxílio emergencial relativo a setembro começa a ser paga nesta quinta-feira, 17, pelo governo federal. Pela primeira vez ele terá o valor de 300 reais, a metade do que havia sido desembolsado de abril a agosto nas cinco primeiras parcelas.

Terão direito à sexta parcela de forma prioritária os beneficiários do programa social Bolsa Família que tenham o Número de Identificação Social (NIS) de final 1. Na sexta, 18, será a vez dos beneficiários de final 2 — e assim sucessivamente nos dias úteis até chegar a quem tiver o NIS de final 0 no próximo dia 30.

Serão 10,5 milhões de pessoas que já estavam inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico). Quem não estava no cadastro, mas se enquadra em critérios como dispor de renda per capita (por pessoa) de no máximo meio salário mínimo ou renda familiar de até três salários e não ter recebido benefícios como seguro-desemprego nem conseguido outro emprego depois de abril vai receber a sexta parcela a partir de outubro, desde que tenha começado a ganhar o auxílio em abril.

Nesse caso, o governo ainda vai divulgar o calendário do pagamento, que será realizado por meio da Caixa.

O valor de 300 reais foi definido pelo governo no início do mês, depois de discussões entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o tamanho das parcelas adicionais do auxílio emergencial. O ministro defendia um valor menor sob o argumento de que o governo já não dispõe de espaço fiscal para o pagamento de estimados 23,3 bilhões de reais por mês com o benefício, segundo cálculos da Instituição Fiscal Independente (IFI). No fim, prevaleceu o valor mais elevado.

Veja calendário completo abaixo: