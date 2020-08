PagSeguro lança novos CDBs com rentabilidade de até 150% do CDI

O PagSeguro PagBank está ampliando as aplicações financeiras em renda fixa. A fintech anunciou, nesta terça-feira, 18, que os clientes podem aplicar em novos CDBs, com opção de rendimentos de 150% do CDI. O rendimento mínimo não foi informado. Por ano, o rendimento estimado de 150% do CDI é de cerca de 3%.

As novas opções do CDB PagBank estão disponíveis para aplicações de valores a partir de 2 mil reais. O prazo de vencimento do produto é de um ano e é garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Os interessados em investir em CDB devem acessar pelo aplicativo do PagBank na aba ‘Produtos’ e clicar no botão ‘Aplicar meu Dinheiro’. “Lançamos mais um produto para ajudar nossos clientes a terem o hábito de poupar” afirma Ricardo Dutra, CEO do PagSeguro PagBank.

Para quem investir nos novos CDBs, a fintech disponibilizará um cartão de crédito bandeira Visa internacional, sem a cobrança de anuidade e mensalidade. O cartão gratuito tem limite de até 50 mil reais. A oferta ou o aumento do limite do Cartão de Crédito Internacional PagBank está disponível para todos os clientes que investirem nos CDBs que rendem mais que 103% do CDI e está sujeita a análise de crédito.