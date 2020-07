PagSeguro lança CDB com liquidez diária que rende 100% do CDI

O PagSeguro PagBank anunciou, nesta sexta-feira, 10, o lançamento do CDB com liquidez diária com rendimento de 100% do CDI. A aplicação mínima é de 500 reais e deve ser feita pelo app da empresa.

O CDB PagBank é uma aplicação de renda fixa de baixo risco e pode ser uma opção para quem deseja formar uma reserva de emergência ou guardar dinheiro por um curto prazo. O rendimento é superior o da poupança e sem custo. Além disso, é garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Os clientes que aplicaram nos CDBs do PagBank com duração maior que seis meses podem solicitar um cartão de crédito Visa internacional, grátis e sem anuidade, e com limite de crédito igual ao valor investido no CDB.

“Essa é mais uma opção que estamos oferecendo aos nossos clientes, ideal para que eles comecem uma reserva de emergência e/ou separem suas economias do saldo da conta PagBank, tendo rendimento maior que a poupança e sem carência. Ou seja, o cliente pode ter rendimento diário e resgatar a qualquer momento”, comenta Ricardo Dutra, CEO do PagSeguro PagBank.