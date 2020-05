PagBank permite sacar o auxílio emergencial antes do dia 30 de maio

Com as novas regras da Caixa relacionadas à concessão do auxílio emergencial, os beneficiários da segunda parcela precisam esperar até o dia 30 de maio (caso tenham nascido em janeiro) para fazer transferências ou sacar os 600 reais que caem na conta poupança social. Diante dessas restrições, o PagBank, conta digital do PagSeguro, acaba sendo uma opção para quem precisa do dinheiro em espécie.

Isso porque com o aplicativo do PagBank é possível gerar um boleto com o valor escolhido e, ao pagá-lo com o aplicativo do Caixa Tem, os recursos caem na conta do Pagbank em até dois dias. O saque pode ser feito com o cartão da conta PagBank nos caixas eletrônicos do Banco24Horas, Saque e Pague e Rede Plus. O custo é de 7,50 reais, segundo o site da instituição.

A iniciativa é igual à do Mercado Pago, fintech do Mercado Livre, que permite que o beneficiário faça a transferência do dinheiro para conta do Mercado Pago e saque em um caixa eletrônico do Banco 24 Horas, usando um código QR gerado pelo aplicativo de celular. O custo do saque é de 4,90 reais por operação. “Essas duas transações não têm custos”, disse Túlio Oliveira, vice-presidente do Mercado Pago, em entrevista à EXAME no início do mês. “O cliente está escolhendo a melhor solução para ele.”

Segundo Ariovaldo Ribeiro, superintendente de autoatendimento da Tecban — empresa responsável pelo Banco 24 Horas —, o isolamento social reduziu em cerca de 10% o volume de transações nos caixas eletrônicos do Banco 24 Horas. Por outro lado, o valor médio sacado pelas pessoas aumentou 12%. “Cerca de 60% de nossos usuários são das classes C, D e E; é bom lembrar que existem alguns ‘Brasis’, em um deles, 50 milhões de pessoas não têm conta em banco”, disse Ribeiro, em entrevista no início do mês.

Além da possibilidade de sacar e fazer transferências e compras, o PagBank permite recarregar celular e todo o dinheiro da conta rende 10% a mais que a poupança. Também é possível fazer aplicação em CDB.