Pagamento da 4ª parcela do auxílio emergencial começa dia 20

O calendário de pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial terá início na próxima semana. Os primeiros a receber o dinheiro são os beneficiários do Bolsa Família.

Em nota enviada à EXAME, o Ministério da Cidadania explicou que o pagamento para o Bolsa Família segue o calendário regular do programa.

O pagamento terá início no dia 20 de julho para os beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS), final 1. No dia seguinte será a vez do NIS final 2 e assim por diante até o NIS final 0. Veja abaixo:

20 de julho, pagamento para final do número de indentificação social 1

21 de julho, pagamento para final do número de indentificação social 2

22 de julho, pagamento para final do número de indentificação social 3

23 de julho, pagamento para final do número de indentificação social 4

24 de julho, pagamento para final do número de indentificação social 5

27 de julho, pagamento para final do número de indentificação social 6

28 de julho, pagamento para final do número de indentificação social 7

29 de julho, pagamento para final do número de indentificação social 8

30 de de julho, pagamento para final do número de indentificação social 9

31 de julho, pagamento para final do número de indentificação social 0

O pagamento do auxílio aos inscritos no Bolsa Família é feito automaticamente, ou seja, os beneficiários não precisam se cadastrar no programa. Entretanto, só recebe o auxílio emergencial se o valor for maior do que o creditado pelo Bolsa Família.

Fora do Bolsa Família

Para os demais inscritos no programa do auxílio emergencial os calendários ainda serão divulgados. Na terceira parcela, o Bolsa Família começou a receber 10 dias antes. A estratégia de espaçamento do pagamento feito pela Caixa visa evitar aglomerações nas agências bancárias.

“Esclarecemos que a Caixa realiza os pagamentos conforme calendário definido pelo Ministério da Cidadania, gestor do benefício. As próximas parcelas aguardam a divulgação”, disse a Caixa em nota.