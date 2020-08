Pacotes de viagens ficam até 40% mais baratos na pandemia. Veja opções

A pandemia reduziu drasticamente a demanda por viagens. Como consequência, os pacotes de viagens estão até 40% mais em conta em empresas como CVC, Submarino Viagens e Hurb. Os preços estão mais baixos mesmo em períodos de alta temporada como Natal e Ano Novo.

Na Hurb, uma viagem para Gramado, no Rio Grande do Sul, com passagens e três diárias, custa a partir de R$ 399 por pessoa. Antes da pandemia, custava R$ 699. Ou seja, está 40% mais baixo.

Na CVC, o preço de um pacote de seis diárias para Maceió, em Alagoas, caiu cerca de 24% em relação ao período pré-pandemia na CVC. Atualmente, o pacote sai por R$ 2,5 mil para duas pessoas.

Já um pacote para Porto, em Portugal, reduziu 23% na Submarino Viagens. Antes da pandemia, passagens e oito diárias na cidade custavam em torno de R$ 3,4 mil por pessoa. Agora, o preço reduziu para a partir de R$ 2,6 mil.

Para quem quer adquirir o pacote agora, mas realizar a viagem mais para frente e se preocupa com a evolução da pandemia, a CVC tem oferecido opções em que os fornecedores concedem a possibilidade de uma remarcação futura de forma gratuita, sem cobranças de taxas e multas. A condição, contudo, é válida para embarques até dezembro, exceto para Natal e Réveillon, para viagens dentro e fora do país.

Na Hurb, o viajante deverá se orientar pela política descrita no voucher da compra. O posicionamento da operadora pode ser alterado de acordo com novas notícias sobre o coronavírus.

Parte dos hotéis brasileiros está reabrindo a partir deste mês e setembro. A previsão é de que a rede hoteleira reabra praticamente 100% de seus hotéis, resorts e pousadas até outubro. Ao reabrirem, hotéis já repensam em fazer refeições sem sistema de buffet.

Já companhias aéreas intensificam formas de embarcar e de viajar com foco na segurança. As regiões turísticas também começam a buscar as certificações lançadas por órgãos internacionais e nacionais de segurança global.

Veja abaixo algumas opções de pacotes de viagens com preços antes e depois da pandemia:

Maceió

Operadora: CVC

Saída: 12 de outubro de 2020

Inclui: passagem aérea com saída de SP + 6 diárias de hospedagem no Comfort Hotel Maceió com café da manhã

Preço: a partir de R$ 2.547 para duas pessoas

Antes da pandemia: em torno de R$ 3.331,10 para duas pessoas

Orlando

Operadora: Hurb

Saída: 01/03/21 a 30/11/21, exceto o mês de julho e semanas de feriados

Inclui: aéreo + 7,11 ou 15 diárias de hospedagem com café da manhã em hotel 3 estrelas

Preço: a partir de R$ 2.259 para uma pessoa

Antes da pandemia: R$ 2.899 para uma pessoa

Porto

Operadora: Submarino Viagens

Saída: 28 de dezembro 2020

Inclui: passagem aérea com saída de SP + 8 diárias de hospedagem no Star Inn Porto

Preço: a partir de R$ 2.643,73 por pessoa

Antes da pandemia: em torno de R$ 3.436,85 por pessoa

Porto de Galinhas

Operadora: CVC

Saída: 21 de dezembro de 2020

Inclui: passagem aérea com saída de SP + 6 diárias de hospedagem na Pousada Madagascar com café da manhã

Preço: a partir de R$ 4.281 para duas pessoas

Antes da pandemia: em torno de R$ 5.505,30 para duas pessoas

Lisboa + Madri + Paris

Operadora: Hurb

Saída: 01/03/21 a 30/11/21, exceto o mês de julho e semanas de feriados

Inclui: aéreo + 6,9 ou 12 diárias de hospedagem com café da manhã em hotel 3 estrelas

Preço: a partir de R$ 4.199 para uma pessoa

Antes da pandemia: R$ 4.699 para uma pessoa

Bariloche

Operadora: Submarino Viagens

Saída: 3 de novembro de 2020

Inclui: passagem aérea com saída de SP + 7 diárias de hospedagem no Grand Hotel Bariloche com café da manhã

Preço: a partir de R$ 2.391,58 por pessoa

Antes da pandemia: em torno de R$ 3.250,05 por pessoa

Natal

Operadora: CVC

Saída: 28 de dezembro de 2020

Inclui: passagem aérea com saída de SP + 6 diárias de hospedagem no Happy Hotel Ponta Negra com café da manhã

Preço: a partir de R$ 4.977 para duas pessoas

Antes da pandemia: em torno de R$ 5.505,30 para duas pessoas

Gramado

Operadora: Hurb

Saída: 01/03/21 a 20/10/21, exceto os meses de julho, agosto e semanas de feriados

Inclui: aéreo + 3 ou 5 diárias de hospedagem com café da manhã em hotel 3 estrelas

Preço: a partir de R$ 399 para uma pessoa

Antes da pandemia: R$ 699 para uma pessoa

Santiago

Operadora: Submarino Viagens

Saída: 9 de outubro de 2020

Inclui: passagem aérea com saída de SP + 3 diárias de hospedagem no Hotel Brasilia com café da manhã

Preço: a partir de R$ 1.242,92 por pessoa

Antes da pandemia: em torno de R$ 1.700,80 por pessoa

Fortaleza

Operadora: CVC

Saída: 28 de dezembro de 2020

Inclui: passagem aérea com saída de SP + 6 diárias de hospedagem no Iracema Mar Hotel com café da manhã

Preço: a partir de R$ 4.798 para duas pessoas

Antes da pandemia: em torno de R$ 6.124,40 para duas pessoas

Fortaleza + Jericoacoara + Canoa Quebrada

Operadora: Hurb

Saída: 01/03/21 a 30/11/21, exceto o mês de julho e semanas de feriados

Inclui: aéreo + 8, 10 ou 12 diárias de hospedagem com café da manhã em hotel 3 estrelas

Preço: a partir de R$ 1.199 para uma pessoa

Antes da pandemia: R$ 1.399 para uma pessoa

Porto Seguro

Operadora: CVC

Saída: 4 de janeiro de 2021

Inclui: passagem aérea com saída de SP + 6 diárias de hospedagem no Hotel Porto Dourado com café da manhã

Preço: a partir de R$ 4.513 para duas pessoas

Antes da pandemia: em torno de R$ 5.200,90 para duas pessoas

O que considerar antes de tomar a decisão

Os preços levantados são válidos para viagens feitas até dezembro de 2021. Ou seja, há o risco de que uma vacina eficaz contra o coronavírus ainda não esteja sendo distribuída até a data.

Portanto, dependendo do destino, o viajante, além de correr risco de contrair o vírus, pode se deparar com pontos turísticos e parques temáticos, como os da Disney, fechados, dependendo do comportamento da pandemia daqui em diante.

Além disso, é necessário lembrar que as passagens e hotéis correspondem a apenas um porcentual das despesas da viagens. No caso de cidades americanas, o dólar turismo está custando R$ 5,60. Ou seja, a cotação da moeda pode ter um peso grande em gastos como alimentação e compras.



É bom também estar consciente da nova regra válida para reembolsos ou eventuais cancelamentos de serviços, criada na pandemia e também válida para viagens.

A MP 948, editada em abril, liberou os prestadores de serviço da obrigação de reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem a remarcação dos serviços, sem custo adicional, taxa ou multa ou, alternativamente, a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis na empresa, ou ainda e finalmente, outro acordo seja formalizado com o consumidor.

Somente se não houver acordo algum, a MP obriga que o fornecedor deverá restituir os valores recebidos, atualizados monetariamente pelo IPCA-E, no prazo de 12 meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública.