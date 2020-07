Os planos de celulares que ficaram mais baratos nos útimos anos

Os planos de celulares ficaram mais baratos nos últimos três anos. A diferença de preço, nos planos de uma mesma operadora, por GB em 3 anos pode chegar até 80% nos planos mais robustos. Em média, os planos básicos apresentaram uma diferença de 63% no preço por GB, enquanto nos planos médios a redução foi de 76%.

Os dados fazem parte de um levantamento realizado pelo site Melhor Plano, que compara preços dos planos de celular, internet e outros serviços e divulgado com exclusividade pela EXAME.

No caso de alguns pacotes mais básicos, o custo mensal não sofreu alteração, mas a operadora passou a oferecer o dobro de internet.

“Em 2017, se o consumidor quisesse um pacote com mais de 10GB de internet, ele precisava desembolsar mais de R$ 150 mensais. Atualmente, a mesma quantidade de GB pode custar metade desse valor. Por isso, é muito importante o consumidor avaliar trocar seu plano de tempos em tempos”, explica Pedro Israel, co-fundador do Melhor Plano.

O estudo dividiu o preço do plano pela quantidade de GB oferecida, e representa uma relação de custo-benefício. Os planos foram divididos em básico, médio e robusto, de acordo com a quantidade de GB que a operadora oferece. Os valores dos pacotes são referentes à cidade de São Paulo. Veja abaixo:

Plano Básico

Em 2017, quase todos os planos básicos ofereciam 2GB de internet e pelo menos 80 minutos de ligação para outras operadoras, o que era indicado para o consumidor que usava pouco o celular na época. Em 2020, a maioria das operadoras oferecem planos controle a partir de 4GB. Segundo o site Melhor Plano, esta é a quantia recomendada para o usuário pouco conectado.

Operadora Plano em 2017 Custo mensal em 2017 Preço por GB Plano em 2020 Custo mensal em 2020 Preço por GB Diferença Claro Controle 2G R$ 39,99 R$ 20,00 Controle 4GB R$ 49,99 R$ 12,50 37,50¨% Oi Controle 2G + 250 min R$ 49,99 R$ 24,95 Controle 6GB R$ 39,99 R$ 6,67 73,29% TIM Controle 2G + 500 min R$ 54,90 R$ 27,45 Controle 4GB R$ 49,99 R$ 12,59 54,47% Vivo Controle 2G+80 min R$ 64,99 R$ 32,50 Controle 4GB R$ 54,99 R$ 13,75 57,69% Nextel Pós-pago P 2G+ 100 min R$ 69,99 R$ 35,00 Controle *8GB8 R$ 50,00 R$ 6,25 82,14% Média de preço por GB R$ 27,98 – – R$ 10,33 63,07%

*Quantidade de internet válida apenas para portabilidade

Plano Médio

Para a comparação dos planos médios em 2017 foram considerados pacotes entre 5GB e 6GB, quantia suficiente para o usuário que consumia internet de forma moderada. Atualmente, esse valor está muito próximo do uso básico. Por isso, os dados de 2020 na tabela consideram planos entre 10GB e 12GB, suficientes para acessar redes sociais, navegar na internet e assistir vídeos de forma moderada.

Operadora Plano em 2017 Custo mensal em 2017 Preço por GB Plano em 2020 Custo mensal em 2020 Preço por GB em 2020 Diferença Nextel Pós-pago M 5 GB R$ 89,90 R$ 17,98 Controle 12GB* R$ 70,00 R$ 5,83 67,56% Oi Pós-pago 5GB R$ 99,90 R$ 19,98 Controle 12GB R$ 54,99 R$ 4,58 77,06% Claro Pós-pago 5 GB R$ 129,90 R$ 25,98 Controle 10GB* R$ 64,99 R$ 6,50 74,98% TIM Pós-pago 5G R$ 134,90 R$ 26,98 Controle 10GB R$ 64,99 R$ 6,50 75,91% Vivo Pós-pago 6 GB R$ 199,90 R$ 33,32 Controle 12GB** R$ 74,99 R$ 6,25 81,24% Média de preço por GB – – R$ 24,85 – – R$ 5,93 76,12%

*Quantidade de internet válida apenas para portabilidade.

**12GB dos quais 5GB são dedicados apenas para redes sociais. O plano também inclui bônus na portabilidade.

Plano mais robusto

Em 2017, os planos considerados robustos, custavam acima de 150 reais por mês e tinham entre 8 e 10GB. Segundo o estudo, considerando que as necessidades dos usuários mudaram, foram analisados como planos robustos em 2020 pacotes com cerca de 30GB de internet, indicado para quem usa muito a internet no celular, assiste vídeos e usa apps de streaming.

Operadora Plano em 2017 Custo mensal em 2017 Preço por GB Plano em 2020 Custo mensal em 2020 Preço por GB em 2020 Diferença Nextel Pós 10 GB R$ 159,99 R$ 16,00 Pós 27GB* R$ 140,00 R$ 5,19 67,59% Oi Pós 10 GB R$ 179,90 R$ 17,99 Pós 50GB *** R$ 99,90 R$ 2,00 88,89% Claro Pós 9 GB R$ 209,99 R$ 23,33 Pós 30GB** R$ 179,99 R$ 6,00 74,29% TIM Pós 10 GB R$ 249,90 R$ 24,99 Pós 30GB** R$ 179,99 R$ 6,00 75,99% Vivo Pós 8GB R$ 369,99 R$ 46,25 Pós 30GB R$ 189,99 R$ 6,33 R$ 86,31 Média de preço por GB R$ 25,71 R$ 5,10 76,12%

*Quantidade de internet válida apenas para portabilidade.

**30GB dos quais 15GB são dedicados apenas para apps de vídeo e/ou streaming.

***A Oi não possui planos com 30GB de internet ou um valor próximo, por isso foi considerado o plano de 50GB