Os melhores e piores investimentos de julho

O Tesouro IPCA+ 2035 liderou o ranking dos melhores investimentos de renda fixa do mês de julho com rentabilidade de 8,89% no período.

Já entre os ativos de renda variável os fundos de ações Índice/Ativo se destacaram, com alta de 8,76%. Os fundos acompanharam o bom desempenho do principal índice da bolsa, o Ibovespa, que encerrou o mês em forte valorização, com alta acumulada de 8,24%.

Os fundos de ações Índice/Ativo Fundos têm como objetivo superar o Ibovespa. Estes fundos se utilizam de deslocamentos táticos em relação à carteira de referência para atingir seu objetivo.

Na ponta dos piores investimentos do mês na renda fixa está a poupança, que registrou rendimento de 0,13%. Atualmente, a caderneta rende 70% da taxa Selic, que está na mínima histórica, o patamar de 2,25% ao ano.

Entre as aplicações de renda variável que renderam menos estão os fundos Multimercado Investimento no Exterior. Essas aplicações tiveram desempenho de 0,42% no mês, desempenho bem abaixo dos fundos de ações.

Veja o ranking na tabela abaixo:

RENDA FIXA

Investimento Desempenho em julho (em %) Desempenho no ano (em %) Desempenho em 12 meses Tesouro IPCA+ 2035 8,89 0,80 7,15 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2055 8,11 — — Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2040 6,55 — — Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2030 3,49 — — Tesouro IPCA+2026 3,03 — — Tesouro Prefixado 2026 2,58 — — Fundos de renda fixa duração alta grau de investimento 2,23 3,98 10,24 Tesouro IPCA+ 2045 14,79 (-0,55) 7,98 Tesouro Prefixado 2023 1,00 8,12 12,40 Fundos de renda fixa duração baixa grau de investimento 0,22 1,38 3,56 Tesouro Selic 2025 0,15 1,85 4,12 Poupança** 0,13 1,01 3,17

Referência

Índice Desempenho em julho (em %) Desempenho no ano (em %) Desempenho em 12 meses CDI 0,17 1,95 4,25

*A rentabilidade dos fundos vai até o dia 28 de julho, dado mais atual disponível na Anbima.

*O desempenho mensal dos títulos e da poupança se refere aos últimos 30 dias até a data de fechamento.

RENDA VARIÁVEL

Investimento Desempenho em julho (em %) Desempenho no ano (em %) Desempenho em 12 meses Fundo de Ações Índice Ativo 8,76 (-11,77) (-0,04) Fundo de Ações Valor/Crescimento 8,03 (-9,87) 7,84 Fundos de Ações Livre 8,0 (-5,32) 11,06 Fundo de Ações Investimento no Exterior 6,48 (-9,01) 6,66 Multimercado Macro 1,97 2,28 6,41 Multimercado Livre 1,82 2,94 8,02 Multimercado Investimento no Exterior 0,42 6,32 14,10

*A rentabilidade dos fundos vai até o dia 28 de julho, dado mais atual disponível na Anbima.

Referência

Índice Desempenho em junho (em %) Desempenho no ano (em %) Desempenho em 12 meses Ibovespa 8,24 (-11,01) (-33,41)

Para todos os investimentos, a orientação é sempre lembrar que a rentabilidade passada não significa garantia de rendimento futuro. Também é importante mencionar que o ranking de investimentos considera a rentabilidade bruta das aplicações no mês e nos últimos 12 meses, sem descontar imposto de renda.

Nas aplicações em fundos de ações, há IR de 15%. Nos fundos de curto prazo, a alíquota é de 22,50% para resgates em até 180 dias e de 20% para resgates depois de 180 dias. Nas demais categorias de fundos (longo prazo), a tributação segue tabela regressiva, em que a alíquota varia entre 15% e 22,5%, conforme o prazo de vencimento.

Os títulos públicos também são tributados pela tabela regressiva de IR. A poupança não tem cobrança de imposto de renda.