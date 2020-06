Os investimentos preferidos dos grandes investidores em maio

O Ibovespa subiu 8,56%, em maio, seguindo o tom das principais bolsas no exterior. No mês passado, o dólar teve uma queda de 1,90% em relação ao real, fechando a R$ 5,33. Apesar da intensa volatilidade no mercado financeiro, um certo alívio veio da reabertura gradual do comércio, serviços e indústrias nas grandes economias e novas vacinas.

Do lado desfavorável, houve um embate comercial entre os Estados Unidos e a China e, aqui no Brasil, o agravamento da tensão política. Apesar de ter subido em maio, o Ibovespa ainda acumulava perdas no ano, enquanto o dólar registra uma alta de 33,08% frente ao real.

Nesse cenário, confira as ações e os fundos mais investidos a cada mês em maio. segundo estudo Big Data SmartBrain. O levantamento da fintech é feito com base nos dados de sua plataforma de consolidação de investimentos, que processa 210 mil extratos diariamente, somando mais de R$ 120 bilhões. Os investidores analisados, em sua maioria, possuem mais de R$ 300 mil e são dos segmentos Alta Renda ou Private, os chamados grandes investidores.

Ações

TOP AÇÃO Rent. Mês Rent. Ano Rent. 12 Meses Rent. 24 Meses Rent. 36 Meses 1 BBDC4 -0,97 -42,08 -40,44 -6,74 12,40 2 BBAS3 8,21 -40,91 -38,30 9,92 21,43 3 ITSA4 -1,56 -35,00 -23,67 0,58 36,69 4 ITUB4 1,25 -35,98 -30,32 -8,97 16,37 5 VALE3 18,15 -0,56 10,59 9,70 108,25 6 BOVA11 8,99 -24,35 -10,09 13,60 38,94 7 JBSS3 -7,84 -12,88 2,82 151,74 180,03 8 PETR4 12,69 -32,60 -18,46 13,94 67,17 9 COGN3 -5,05 -53,98 Início 11/10/2019 Início 11/10/2019 Início 11/10/2019 10 IRBR3 -18,79 -78,69 -75,44 -46,36 Início 28/07/2017

Fundos de Ações

TOP Fundo Gestor Rent. Mês Rent. Ano Rent. 12 Meses Rent. 24 Meses Rent. 36 Meses 1 CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA CONSTELLATION 11,08 -14,11 12,34 53,10 84,16 2 INDIE FIC FI AÇÕES INDIE CAPITAL 8,28 -21,79 8,50 41,20 78,68 3 BRASIL CAPITAL 30 FC FI EM AÇÕES BRASIL CAPITAL 7,66 -28,79 -5,59 29,41 55,08 4 BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FIA BTG PACTUAL 6,63 -0,68 7,48 26,37 41,61 5 EQUITAS SELECTION FC FIA EQUITAS 4,88 -34,12 -7,98 34,95 57,60 6 AZ QUEST TOP LONG BIASED FC FI DE AÇÕES AZ QUEST INVESTIMENTOS 8,55 -25,23 -2,57 24,17 73,79 7 MOAT CAPITAL FIC FIA MOAT CAPITAL 12,34 -21,42 2,19 37,34 102,81 8 AZ QUEST AÇÕES FC FIA AZ QUEST INVESTIMENTOS 9,33 -25,16 -9,51 10,88 50,55 9 KAPITALO TARKUS FC FIA KAPITALO 12,76 -25,59 -6,71 23,73 Início 06/11/2017 10 ARX INCOME FIA ARX INVESTIMENTOS 8,32 -19,43 1,84 31,27 69,47

Fundos Multimercado

TOP Fundo Gestor Rent. Mês Rent. Ano Rent. 12 Meses Rent. 24 Meses Rent. 36 Meses 1 CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO CLARITAS 0,40 2,72 6,87 13,70 22,38 2 GAP ABSOLUTO FC FI MULTIMERCADO GAP 5,21 6,93 17,01 26,63 40,10 3 OCCAM EQUITY HEDGE FC FI MULTI OCCAM BRASIL 0,68 2,06 8,39 19,26 30,45 4 PIMCO INCOME FC FI MULTIMERCADO INV EXT PIMCO 2,66 -3,21 1,43 9,54 16,80 5 PACIFICO MACRO FC FI MULTIMERCADO PACIFICO 1,18 0,39 8,36 15,91 36,27 6 ABSOLUTE HEDGE FC DE FI MULT ABSOLUTE 0,12 0,51 4,20 12,35 28,33 7 AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULTI AZ QUEST INVESTIMENTOS 0,39 -0,50 5,36 11,28 23,57 8 GRIPEN ADVISORY FC FI MULT SPX -0,99 1,73 5,76 7,95 24,04 9 LEGACY CAPITAL ADVISORY FC FI MULT LEGACY CAPITAL 3,42 1,73 10,62 Início 29/06/2018 Início 29/06/2018 10 AZ QUEST LOW VOL FI MULTIMERCADO AZ QUEST INVESTIMENTOS 0,23 -0,19 3,28 10,93 19,84

Fundos de Renda Fixa

TOP Fundo Gestor Rent. Mês Rent. Ano Rent. 12 Meses Rent. 24 Meses Rent. 36 Meses 1 TREND PÓS-FIXADO FC FI RF SIMPLES XP ASSET MANAGEMENT 0,22 1,39 4,58 11,01 19,29 2 AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP AZ QUEST INVESTIMENTOS 0,67 -4,39 -1,79 4,79 13,10 3 ARX DENALI FC FI RF CRED PRIV ARX INVESTIMENTOS 0,43 -1,50 1,74 Início 24/08/2018 Início 24/08/2018 4 SPARTA PREMIUM FC FI RF REF DI CRED PRIV SPARTA 0,20 1,30 4,34 10,54 18,72 5 XP REF FI RF REF DI CRED PRIV XP ASSET MANAGEMENT 0,49 0,26 3,27 9,85 18,25 6 CSHG DI PRIVATE FC FI RF REF CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO 0,26 0,88 3,82 10,07 18,13 7 PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV PORTO SEGURO INVESTIMENTOS 0,68 -1,88 0,89 7,46 15,76 8 BEM FI RENDA FIXA SIMPLES TPF BRADESCO 0,23 1,48 4,76 11,35 19,89 9 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI ARX INVESTIMENTOS 0,19 1,28 4,28 10,32 18,23 10 DLM HEDGE CONSERV II FI RF CRED PRIV DLM INVISTA 0,25 -3,62 -0,95 6,11 15,27

Fundos Imobiliários

TOP Ticker FII Rent. Mês Rent. Ano Rent. 12 Meses Rent. 24 Meses Rent. 36 Meses 1 BRCR11 FII BTG PACTUAL CORP.OFFICE FUND -1,45 -21,04 6,35 24,28 15,60 2 MXRF11 MAXI RENDA – FII 7,66 -20,24 1,21 32,28 42,76 3 VISC11 VINCI SHOPPING CENTERS – FII 1,76 -27,20 0,79 9,10 Início 01/11/2017 4 UBSR11 FII UBS (BR) RECEB IMOB 11,00 -3,67 2,44 19,23 Início 21/12/2017 5 RECT11 FII UBS (BR) OFFICE 6,17 -18,42 5,90 Início 29/04/2019 Início 29/04/2019 6 VGIR11 VALORA RE III FII 1,53 -26,05 -8,83 Início 24/07/2018 Início 24/07/2018 7 SPTW11 SP DOWNTOWN FII -6,00 -38,02 -6,45 24,83 39,32 8 RBVA11 FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA VAREJO – FII 7,09 -20,96 -88,26 Início 02/05/2019 Início 02/05/2019 9 MGFF11 FDO INV IMOB MOGNO FUNDO DE FUNDOS -0,79 -26,67 1,71 11,72 Início 03/04/2018 10 MALL11 MALLS BRASIL PLURAL FII -2,92 -33,19 -15,34 -6,29 Início 18/12/2017

Fonte: Big Data SmartBrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.