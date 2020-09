Os bancos que cobram menos no cheque especial e no empréstimo pessoal

Pesquisa de taxa de juro realizada pelo Procon-SP constatou que, em setembro, a taxa média do empréstimo pessoal foi de 6,08% ao mês e, a do cheque especial, de 7,91% ao mês.

No empréstimo pessoal, apenas o Itaú alterou sua taxa de 5,93% para 5,91%, o que significa um decréscimo de 0,02 (variação negativa de 0,34%.); no cheque especial, não houve alteração das taxas praticadas pelas instituições.

Veja abaixo os rankings:

Bancos Empréstimo pessoal (ao mês) Caixa 3,89% Banco do Brasil 5,73% Safra 5,90% Itaú 5,91% Bradesco 7,16% Santander 7,89%

Fonte: Procon-SP

Bancos Cheque especial (ao mês) Banco do Brasil 7,73% Itaú 7,74% Bradesco 8,00% Caixa 8,00% Safra 8,00% Santander 8,00%

O levantamento foi feito pelo Núcleo de Inteligência e Pesquisas da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor em 4 de setembro com os seguintes bancos: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander.

Os dados coletados se referem às taxas máximas pré-fixadas para clientes (pessoa física) não preferenciais, independentemente do canal de contratação, sendo que para o cheque especial foi considerado o período de 30 dias e, para o empréstimo pessoal o prazo do contrato é de 12 meses.

O Banco Central, por meio da Resolução nº 4.765, de 27 de novembro de 2019, limitou a cobrança da taxa de juro do cheque especial para pessoa física em 8% ao mês. A nova norma entrou em vigor no dia 6 de janeiro.

A partir de 6 de agosto a taxa Selic passou para 2% ao ano, menor patamar desde junho de 1999, quando o Brasil adotou o regime de metas para a inflação. Foi a nona redução consecutiva do Comitê de Política Econômica — Copom.

O consumidor deve sempre ficar atento ao seu orçamento. No caso de dívidas, deve pesquisar formas de obter linhas de crédito ou até mesmo buscar alternativas para negociá-las.

Uma forma de pagar as dívidas do cheque especial e do cartão de crédito é trocá-las por empréstimos consignados, pois eles possuem taxas de juro menores.