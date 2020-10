Os bancos com mais reclamações, segundo o Banco Central

A Caixa e o Santander lideram a lista dos bancos com os maiores índices de reclamações no terceiro trimestre, consideradas as cinco maiores instituições financeiras do país (Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Banco do Brasil e Santander). O ranking é divulgado trimestralmente pelo Banco Central.

A Caixa registrou um índice de 49,10 pontos e o Santander, de 34,33 pontos. O Itaú e o BB aparecem na sequência, com 32,30 e 27,66, respectivamente. Já o Bradesco tem índice de 25,76 pontos.

O índice de reclamação é calculado pelo BC e leva em consideração a quantidade de reclamações procedentes recebidas por cada instituição em proporção à sua quantidade de clientes (o número de reclamações é multiplicado por 1.000.000 e dividido pelo total de clientes).

O líder de reclamações no terceiro trimestre entre as instituições de grande porte (aquelas com mais 4 milhões de clientes) continua a ser o Banco Pan, cujo índice de reclamações no trimestre foi de 255,33 pontos, de acordo com o BC.

Bancos menores

Entre os bancos e financeiras de porte menor — com menos de 4 milhões de clientes —, o ranking continua a ser liderado pela Facta Financeira, com um índice de reclamações de 893,56, seguida pelo Safra (362,40) e BNP Paribas (332,00).

Os principais motivos de reclamações foram irregularidades relativas à integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade dos serviços relacionados a operações de crédito, internet banking e cartão de crédito.

Veja abaixo as dez instituições financeiras mais reclamadas no terceiro trimestre, de acordo com o BC: