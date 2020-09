Os bairros nos quais vale mais a pena investir em imóveis em SP

Um levantamento divulgado pelo grupo Zap apontou os bairros da cidade de São Paulo que tem a maior e a menor rentabilidade do aluguel. O indicador, denominado de rental yield, é a razão entre o preço anual do aluguel (soma de 12 meses de aluguel) e o preço de compra do imóvel. O rental yield é um dos indicadores analisados para quem deseja comprar um imóvel pensando em investir.

Em entrevista à Exame, Pedro Tenório, economista do grupo Zap, afirmou que o interesse do brasileiro por investir em imóveis vem crescendo nos últimos anos. O motivo principal é queda da Selic, que acabou impactando na rentabilidade dos investimentos em renda fixa e levando o investidor a buscar outras opções.

Além disso, com o ciclo de corte da taxa de juro, houve uma redução nas taxas de financiamento imobiliário e consequentemente, uma busca maior por crédito. Por fim, os preços dos imóveis seguem atrativos e a expectativa é que a valorização continue. Em agosto, índice FipeZap, apontou que os preços dos imóveis na cidade de São Paulo tiveram um aumento de 0,47%. No acumulado do ano, a alta é de 2,46% e em 12 meses, de 2,83%.

Por fim, o reajuste do aluguel em São Paulo é outro atrativo para o locador. Os contratos são reajustados pelo IGPM (Índice Geral de Preços Mercado), que acumulam alta de 9,64% no ano e de 13,02%, em 12 meses.

Rentabilidade do aluguel

Ao analisar os bairros da cidade paulistana, a região da Sé, tem a maior rentabilidade do aluguel, de 7,42%. Em contrapartida, o bairro Anhanguera, na zona Norte, tem a menor rentabilidade, de 3,96%. Os dados foram divulgados com exclusividade pela Exame.

O economista explica que o indicador de rentabilidade do aluguel historicamente é mais alto nos bairros da região central de São Paulo, como Sé e República. O motivo é alta demanda por imóveis na região.“Os imóveis são procurados por quem vem de fora para trabalhar ou estudar na capital”, diz Tenório.

Além dos bairros centrais, a rentabilidade do aluguel também costuma ser alta na região da zona leste da capital. Cinco dos dez maiores rental yields verificados em 2020 estão presentes na zona Leste , como é o caso dos bairros de São Miguel, Cidade Tiradentes, Parque do Carmo e Arthur Alvim, que aparecem em destaque no levantamento.

Segundo o economista, neste caso, a rentabilidade acaba sendo influenciada não pela alta demanda, mas pela possível inadimplência no aluguel. “Os moradores da região estão mais vulneráveis ao choque econômico, o que acaba impactando na renda do locatário. A possível inadimplência impacta no valor do aluguel. Neste caso, a rentabilidade é quase como um seguro de risco.”

Em relação ao preço do aluguel, os dados apontam os 10 bairros com maiores índices de rendimento de aluguel tem preços médios de aluguel que variam consideravelmente entre si, por exemplo de 829 reais no Lajeado e 1.953 reais na República.

Veja abaixo:

Maiores Rental Yields do ano de 2020

Bairro Rental Yields Sé 7,42% São Miguel 7,23% Cidade Tiradentes 6,94% República 6,85% Lajeado 6,71% Parque do Carmo 6,65% Bras 6,56% Campo Limpo 6,56% Vila Curuca 6,50% Arthur Alvim 6,26%

Menores Rental Yields do ano de 2020

Bairro Rental Yields Anhanguera 3,96% Santana 4,26% Consolação 4,54% Vila Formosa 4,58% Perdizes 4,61% Santa Cecília 4,62% Água Rasa 4,69% São Domingos 4,69% Casa Verde 4,74% Brasilândia 4,77%

2019

O levantamento indicou ainda as maiores e menores rentabilidades do aluguel em 2018 e 2019. Veja abaixo: