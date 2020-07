Os 10 carros seminovos e usados que menos se desvalorizaram na pandemia

O HB20 (ano 2017) é o carro com menor índice de desvalorização no varejo de seminovos no País no primeiro semestre do ano. Segundo levantamento na plataforma Auto Avaliar, com base nas transações realizadas entre 3,5 mil concessionárias e 30 mil lojistas multimarcas, o valor de mercado do automóvel, mesmo em meio à crise econômica causada pela pandemia da covid-19, ficou quase estável entre janeiro de junho de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019.

No primeiro semestre do ano passado, o preço médio de comercialização do veículo foi de R$ 30.581, enquanto, neste ano, o valor ficou em R$ 30.545, uma variação de 0,1% no período. Os modelos 2016 e 2015 do HB20 aparecem logo abaixo na lista dos seminovos e usados que menos se desvalorizaram no período, com variação de preço de 0,5% e 0,8%, respectivamente.

Veja abaixo os 10 veículos seminovos e usados que menos perderam valor de mercado no semestre

Veículo Valor médio semestre 2019 (em R$) Valor médio semestre 2020 (em R$) Variação (em %) HB20 2017 30.581 30.545 -0,1 HB20 2016 29.009 28.871 -0,5 HB20 2015 26.652 26.449 -0,8 HB20 2013 23.723 23.516 -0,9 Celta 2014 17.416 17.247 -1 HB20 2014 25.497 25.176 -1,3 Fiesta 2014 25.739 25.406 -1,3 Uno 2012 15.022 14.763 -1,7 Onix 2015 25.567 25.018 -2,1

Fonte: Auto Avaliar

Quanto a concessionária paga no usado

Para auxiliar os consumidores no momento da negociação de troca de um veículo usado por outro modelo, a Auto Avaliar e a Fundação Getúlio Vargas disponibilizam uma tabela de preços de veículos usados com valores praticados no varejo automotivo. São valores efetivos de transações realizadas entre consumidores e revendedores de veículos, seja na venda como na compra do bem.

O sistema traz recursos para consultas rápidas de preços, incluindo detalhes sobre o veículo que as demais tabelas do mercado não possuem, tais como preços de seminovos praticados em cada região do Brasil, opcionais do automóvel, quilometragem e outros itens. O acesso é gratuito.