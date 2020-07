Os 10 carros seminovos e usados que mais desvalorizaram na pandemia

O Volswagen Fox (ano 2009) é o carro com maior índice de desvalorização no varejo de seminovos no país no primeiro semestre do ano. Segundo levantamento na plataforma Auto Avaliar, com base nas transações realizadas entre 3.500 concessionárias e 30.000 lojistas multimarcas, o valor de mercado do automóvel, em meio à crise econômica causada pela pandemia de covid-19, caiu 14% em comparação com o mesmo período de 2019.

No primeiro semestre do ano passado, o preço médio de comercialização do veículo foi de 12.847 reais, enquanto, neste ano, o valor ficou em 11.051 reais. Os modelos Citroën C3 2008 e Peugeot 207 2011 aparecem logo abaixo na lista, com variação de preço de 13,40% e 13%, respectivamente.

Veja abaixo os 10 veículos seminovos e usados que mais perderam valor de mercado no semestre

Veículo Valor médio semestre 2019 (em R$) Valor médio semestre 2020 (em R$) Diferença Volkswagen Fox 2009 – 1.0 MI 8V Flex 4P manual 12.847 11.051 -14,00% Citroën C3 2008 – 1.4 I GLX 8V FLEX 4P manual 10.673 9.24 -13,40% Peugeot 207 2011 – 1.4 XR 8V FLEX 4P manual 12.615 10.977 -13,00% Citroën C3 2011 – 1.4 I GLX 8V FLEX 4P manual 14.368 12.519 -12,90% Peugeot 207 2012 – 1.4 XR 8V FLEX 4P manual 13.844 12.09 -12,70% Citroën C3 2015 – 1.5 Tendance 8V FLEX 4P manual 27.201 24.063 -11,50% Hyundai Tucson 2015 – 2.0 MPFI GLS 16V 143CV 2WD FLEX 4P automático 37.911 33.555 -11,50% Ford Fiesta 2013 – 1.0 Rocam Hatch 8V FLEX 4P manual 16.677 14.796 -11,30% Renault Sandero 2011 – 1.0 Expression 16V Flex 4P manual 14.07 12.485 -11,30% Chevrolet Cobalt 2012 – 1.4 SFI LTZ 8V FLEX 4P manual 23.643 21.139 -10,60%

Fonte: Auto Avaliar

Quanto a concessionária paga no usado

Para auxiliar os consumidores no momento da negociação de troca de um veículo usado por outro modelo, a Auto Avaliar e a Fundação Getulio Vargas disponibilizam uma tabela de preços de veículos usados com valores praticados no varejo automotivo. São valores efetivos de transações realizadas entre consumidores e revendedores de veículos, seja na venda, seja na compra do bem.

O sistema traz recursos para consultas rápidas de preços, incluindo detalhes sobre o veículo que as demais tabelas do mercado não possuem, tais como preços de seminovos praticados em cada região do Brasil, opcionais do automóvel, quilometragem e outros itens. O acesso é gratuito.